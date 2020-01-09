Немецкий капитал в 2018 году инвестировал в РФ свыше трех миллиардов евро

Чистые прямые инвестиции немецких компаний, зарегистрированных в России, составили в 2018 году на российском рынке 3,3 миллиарда евро. При общем снижении количества инофирм растет инвестиционная активность, свидетельствует Российско-Германская внешнеторговая палата.

"Санкции, протекционизм и слабеющая конъюнктура в России представляют собой серьезные вызовы для немецких компаний", - заявил председатель правления ВТП Маттиас Шепп. В результате число действующих в РФ немецких компаний уменьшилось. В конце 2019 года насчитывалось 4274 предприятий, что на восемь процентов меньше в сравнении с предыдущим годом. Несмотря на это, имеются и позитивные тенденции. Число компаний снижается, но качество их активности растет.

Между тем товарооборот между Россией и Германией за январь-октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12 процентов и составил 43,8 миллиарда долларов. Причиной являются взаимные ограничительные меры, а также американские санкции. "США должны прекратить раскручивать санкционную спираль за счет немецких и европейских предприятий, примером чего являются недавние санкции Вашингтона против "Северного потока-2", - особо отметил председатель правления ВТП.