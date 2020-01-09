Новогоднее обращение президента показало наивысшие рейтинги

9 января компания Mediascope предоставила рейтинговые данные по телепрограммам, ставшим лидерами новогодней ночи и 2019 года в целом.

Новый год российские зрители встретили с Первым каналом (подсчеты по возрастной аудитории 4+). Новогоднее обращение президента страны на Первом как всегда показало наивысшие рейтинги (15,34). Обе части Новогодней ночи на Первом также показали впечатляющий результат, а самым популярным фильмом 31 декабря стала комедия "Иван Васильевич меняет профессию".

Ежегодно наибольшая зрительская телеаудитория приходится на два праздничных дня - 31 декабря и 9 мая. Эти дни широко представлены в итоговом списке самых популярных программ 2019 года.

Помимо новогоднего обращения президента на Первом канале в тройку лидеров года по аудитории возраста 4+ вошел военный парад 9 мая, также показанный в эфире Первого канала. Лучшей информационной программой года стал выпуск новостей 9 мая на Первом. Лучшим ток-шоу - "Пусть говорят". Самым популярным спортивным событием - прямая трансляция четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею между сборными России и США. Музыкальной программой - проект "Голос.Дети".

В лидерах также любимые советские комедии "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", художественный сериал "Знахарь", ставший открытием года, и военно-историческая драма "Несокрушимый".

Вот данные компании Mediascope:

Топ -20 программ по России, зрители возраста 4+

Первая цифра после названия программы, канала-вещателя и даты - это телевизионный рейтинг, вторая - доля

1. Новогоднее обращение президента России Владимира Владимировича Путина. Первый 31.12.2019. 15,34 /35,25

2. Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Россия 1 31.12.2019. 10,34/ 23,76

3. Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Первый 09.05.2019. 9,5 /37,67

4. Фильм Т-34 "Россия 1" 09.05.2019. 9,39 /35,02

5. Новогодняя ночь на Первом ч.2 Первый 31.12.2019. 9,04/ 25,99

6. Новогодняя ночь на Первом ч.1 Первый 31.12.2019. 8,67 /23,26

7. Новости Первый 09.05.2019. 8,24/ 35,4

8. "Иван Васильевич меняет профессию" Первый 31.12.2019. 7,87/ 21,54

9. "Движение вверх" "Россия 1" 23.02.2019. 7,27/ 22,84

10. "Другие" Россия 1 31.01.2019. 7,26/ 25,44

11. "Пусть говорят" Первый 18.03.2019. 7,06/ 21,42

12. "Новогодний парад звезд" "Россия 1" 31.12.2019. 6,91 /18,38

13. "Знахарь" Первый 03.10.2019. 6,82 /28,02

14. "Несокрушимый" Первый 18.01.2019. 6,7/ 21,7

15. Хоккей. ЧМ. Россия - США Первый 23.05.2019. 6,64 /26,75

16. "Кавказская пленница или Новые приключения Шурика" Первый 31.12.2019. 6,6/ 18.74

17. Вести. (20:00) Россия 1 01.01.2019. 6,58/ 20,35

18. "Голубой огонек на Шаболовке" "Россия 1" 31.12.2019 6,47/ 24,82

19. "Последний богатырь" "Россия 1" 01.01.2019. 6,38 /19,47

20. "Голос. Дети" Первый 15.02.2019. 6,32/ 21,14