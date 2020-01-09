Новый филиал МГУ может появиться в Дамаске

Специально отведенный участок земли в Дамаске для строительства корпуса главного вуза выделит правительство Башара Асада. "Сирийцы заинтересованы в строительстве российского высшего учебного заведения. У России таких не было в САР никогда, были американские, английские, французские <…> Землю в Дамаске в хорошем месте нам Башар Асад выделил <…> Надо думать, может быть, об открытии в стране филиала одного из наших ведущих вузов - МГУ, как это сделано в КНР. С ректором МГУ Виктором Садовничим я на эту тему говорил - он также член нашего общества - и он идею поддержал", - цитирует Степашина газета.

Первоначально этот участок выделялся для строительства русской школы в Дамаске.

Кстати

В наступившем году состоится первый выпуск сирийских школьников, которые на протяжении шести лет изучали русский язык как второй иностранный. Аттестаты получат около тысячи учащихся. Российское высшее образование котируется очень высоко в сирийском обществе, и обучение в филиале российского вуза будет востребовано.