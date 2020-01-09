Обязательная маркировка лекарств будет введена с 1 июля 2020 года

До конца февраля нынешнего года все участники оборота лекарств должны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 июля 2020 года будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

По словам генерального директора компании "Оператор-ЦРПТ" Дмитрия Алхазова, в ближайшие 2 месяца все представители рынка должны стать полноправными участниками системы, зарегистрироваться в ней, получить оборудование для генерации кодов, а также оборудование регистрации их выбытия и наладить все процессы, чтобы с 1 июля полностью перейти на работу в системе маркировки.

В добровольном эксперименте приняли участие тысячи отечественных и зарубежных производителей лекарств, медицинские учреждения (например, больницы), оптовые и розничные компании (дистрибьюторы, аптеки).