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09.01.2020 13:54
Рубрика: Экономика

Обязательная маркировка лекарств будет введена с 1 июля 2020 года

Текст: Ольга Игнатова
Правительство России установило особенности внедрения системы цифровой маркировки и прослеживания лекарств. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До конца февраля нынешнего года все участники оборота лекарств должны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 июля 2020 года будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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По словам генерального директора компании "Оператор-ЦРПТ" Дмитрия Алхазова, в ближайшие 2 месяца все представители рынка должны стать полноправными участниками системы, зарегистрироваться в ней, получить оборудование для генерации кодов, а также оборудование регистрации их выбытия и наладить все процессы, чтобы с 1 июля полностью перейти на работу в системе маркировки.

В добровольном эксперименте приняли участие тысячи отечественных и зарубежных производителей лекарств, медицинские учреждения (например, больницы), оптовые и розничные компании (дистрибьюторы, аптеки).

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