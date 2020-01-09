Один человек убит в результате стрельбы в столице Канады

Один человек скончался, еще трое пострадали в результате стрельбы в центре Оттавы (столица Канады).

Инцидент произошел рано утром в среду в одном из домов на улице Гилмор. Три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии, среди них 15-летний подросток. Полицейским пока не удалось задержать злоумышленника.

Это уже третий случай стрельбы в Канаде за месяц, напоминает РИА Новости. В конце прошлого года на шоссе в Торонто неизвестный расстрелял пассажиров автомобиля. Тогда пострадали три человека. А 13 декабря находившиеся в машине злоумышленники открыли огонь по группе подростков-пешеходов.