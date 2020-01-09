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09.01.2020 15:44
Рубрика: Экономика

Отправителям посылок стали доступны электронные уведомления о вручении

Текст: Юлия Кривошапко

"Почта России" расширила возможности сервиса электронных уведомлений о вручении почтовых отправлений. Теперь им можно пользоваться не только при отправке почтовых отправлений I класса, но и других категорий почтовых отправлений - карточек, писем и бандеролей, всех видов посылок.

Фото: Борис Ярков/РГ
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Электронное уведомление о вручении - аналог бумажных уведомлений. Сервис позволяет отправителю после вручения отправления скачать с официального сайта "Почты России" скан-копию бланка уведомления с указанием кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление не позднее чем через 3 дня с момента вручения его получателю. В рамках услуги почтовое отправление должно иметь трек-номер, который возможно отследить в официальном мобильном приложении компании или на сайте www.pochta.ru.

Для получения услуги не требуется заполнять отдельный бланк: достаточно сообщить оператору почтового отделения о намерении воспользоваться сервисом, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия. Уведомление с подписью получателя будет храниться в течение 6 месяцев с даты загрузки в личном кабинете на информационных ресурсах почты.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Сервис доступен во всех регионах страны, кроме Крыма и Севастополя.

"Почта России" реализует проект по вручению и доставке электронных уведомлений для почтовых отправлений с начала 2019 года, напомнил замгендиректора по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Благодаря внедрению услуги миллионы граждан независимо от места нахождения смогут оперативно получать подтверждение о вручении отправленного ими письма, бандероли или посылки, уточнил он.

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