Отправителям посылок стали доступны электронные уведомления о вручении

"Почта России" расширила возможности сервиса электронных уведомлений о вручении почтовых отправлений. Теперь им можно пользоваться не только при отправке почтовых отправлений I класса, но и других категорий почтовых отправлений - карточек, писем и бандеролей, всех видов посылок.

Электронное уведомление о вручении - аналог бумажных уведомлений. Сервис позволяет отправителю после вручения отправления скачать с официального сайта "Почты России" скан-копию бланка уведомления с указанием кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление не позднее чем через 3 дня с момента вручения его получателю. В рамках услуги почтовое отправление должно иметь трек-номер, который возможно отследить в официальном мобильном приложении компании или на сайте www.pochta.ru.

Для получения услуги не требуется заполнять отдельный бланк: достаточно сообщить оператору почтового отделения о намерении воспользоваться сервисом, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия. Уведомление с подписью получателя будет храниться в течение 6 месяцев с даты загрузки в личном кабинете на информационных ресурсах почты.

Сервис доступен во всех регионах страны, кроме Крыма и Севастополя.

"Почта России" реализует проект по вручению и доставке электронных уведомлений для почтовых отправлений с начала 2019 года, напомнил замгендиректора по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Благодаря внедрению услуги миллионы граждан независимо от места нахождения смогут оперативно получать подтверждение о вручении отправленного ими письма, бандероли или посылки, уточнил он.