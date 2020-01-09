Пентагон: Нападение на военную базу в Кении не связано с Ираном

Пентагон заявил, что Иран не причастен к нападению на военно-морскую базу США в Кении. Африканское командование ВС США опубликовало официальное сообщение, в котором опровергло появившуюся в открытых источниках информацию о связи напавших с Тегераном.

Напомним, инцидент произошел 5 января в округе Ламу. Там находится база кенийских вооруженных сил Camp Simba, которую также используют американцы. Во время атаки погибли трое граждан США, в том числе один военнослужащий.

Пятеро боевиков запрещенной в России группировки "Аш-Шабаб" были ликвидированы ответным огнем. На базу уже прибыли дополнительные подразделения, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны США.