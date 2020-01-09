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09.01.2020 18:25
Рубрика: Культура

Первый канал в январе покажет премьеру сериала "Про Веру"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8056)
Премьера сериала "Про Веру" - на Первом канале 13 и 14 января в 21.30.
По словам режиссера сериала "Про Веру" Евгения Семенова, "это фильм о хороших людях, которые совершают плохие поступки". Фото: предоставлено Первым каналом По словам режиссера сериала "Про Веру" Евгения Семенова, "это фильм о хороших людях, которые совершают плохие поступки". Фото: предоставлено Первым каналом
По словам режиссера сериала "Про Веру" Евгения Семенова, "это фильм о хороших людях, которые совершают плохие поступки". Фото: предоставлено Первым каналом

Режиссером нового сериала выступил Евгений Семенов, продюсер фильма - Александр Цекало. Роль Веры сыграла актриса Московского академического театра имени В. Маяковского дочь известного рок-музыканта Константина Кинчева Вера Панфилова, которая уже снималась в сериалах "Драйв"и "Лучше, чем люди". Также в сериале снялись Даниил Страхов, Влад Новицкий, Екатерина Дубакина, Игорь Скляр и другие. Многосерийный фильм рассказывает об одинокой девушке Вере, которая живет учебой и заботой о шестнадцатилетнем брате. Трудному подростку она старается заменить и мать, и отца, которых нет уже несколько лет. Как "подарок судьбы" в ее жизнь врывается взрослый мужчина, успешный бизнесмен-строитель.

Фото: Вадим Балакин/ предоставлено Свердловским академическим театром драмы
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Страсть и высокий романтический полет оборачиваются для Веры трагедией: бизнесмен Максим проворачивает масштабную финансовую аферу, после чего Вера становится главным фигурантом уголовного дела. В последний момент перед арестом Вера успевает понять суть махинаций и решается на опасный поступок - крадет у Максима 5 миллионов долларов. Далее сериал становится похожим на бессмертное творение Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". В колонии Вера замышляет месть - использовать украденные деньги, чтобы уничтожить своего обидчика и его подельников и партнеров. Но когда она выходит на свободу, планы меняются, потому что неожиданно выясняется, что у Максима есть жена, трое детей. У его подельников тоже есть семьи, и просто "уничтожить" становится не так интересно... "Это фильм о хороших людях, которые совершают плохие поступки", - говорит режиссер сериала Евгений Семенов.

Смотрите также: новая экранизация романа Герберта Уэлсса "Война миров" - на Первом канале 18 и 19 января в 23.00.

Стоит за британским мини-сериалом корпорация BBC. Действие происходит в Лондоне. Первое десятилетие XX века. Джордж и Эми пытаются начать совместную жизнь, но их планы срываются из-за вторжения марсиан на Землю... Исполнительный продюсер проектаДэмиен Тиммер ("Убийства по алфавиту", "Ярмарка тщеславия") признается, что считает эту версию лучшей из экранизаций произведения Герберта Уэлсса. В последнее время BBC добилась большого успеха с такими драмами, как "Война и мир" и "Шерлок", поэтому создатели надеются, что "Война миров" захватит аудиторию. В отличие от других адаптаций в этой версии действие сюжета вновь возвращается во времена, описанные Уэллсом в оригинальном романе. "Выдающееся произведение Герберта Уэллса экранизировали много раз, но всегда переносили действие в современную Америку. Это первая адаптация, где изображается Лондон и окружающие графства в Эдвардианскую эпоху (с 1901 до 1910 года)", - говорит режиссер Крэйг Вивейрос.

Съемки проходили в Ливерпуле, а актерский состав собрал звезд кино и сериалов, в том числе Рейфа Сполла ("Черное зеркало", "Прометей) и Элеонор Томлинсон ("Полдарк", "Ван Гог. С любовью, Винсент"). Они и сыграли пару влюбленных.

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