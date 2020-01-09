Есть нечто изумительное в том, что Год Крысы мы встречаем с "Кошками". На этот раз они гуляют сами по себе в новом музыкальном блокбастере Тома Хупера, перенесшем на киноэкран сенсационно успешный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера.

Композитор воодушевился вышедшей в 1939 году книгой Томаса Элиота "Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом". Триумф мюзикла в Лондоне был обвальным, никто такого не ожидал: Уэббер в этом случае явно не рассчитывал на вечность и с яркими мелодиями, мягко говоря, не перебрал. Но "Кошек" немедленно поставили в Нью-Йорке, где они стали четвертым по долгожительству супершоу в истории Бродвея. Один из вариантов привозили в перестроечную Москву, и я помню, как толпы меломанов и кошколюбов штурмовали Театр оперетты, а потом изящные балерины в пушистых трико ползали по зрительским рядам, весьма артистично шурша по нашим головам и смущая молодежь нездешними ароматами от Dolce&Gabbana.

Повадки глистообразных фигур в пушистых трико мало напоминают кошачьи, а слишком фундаментальный грим лишает людей-кошек даже подобия мимики

Все начинается с того, что самую беззащитную из домашних кошек Викторию хозяева бросают на произвол судьбы, и она попадает в стаю уличных котов - неотесанных, но все же джентльменов. Виктории в мюзикле отведены лучшие танцевально-пластические этюды, и в новом фильме ее играет прима Королевского балета "Ковент-Гарден" 27-летняя Франческа Хейворд. Кошки собрались на свое празднество, где, как танцовщики в мюзикле "Кордебалет", поочередно представляются друг другу и публике, делятся своими печалями, вожделениями и сладкими мечтами. Такое получается состязание кошачьих талантов, где выбранный вожаком победитель обретает шанс вкусить радости очередной из гипотетических девяти кошачьих жизней.

Из поэмы Элиота в шоу пришли труднопроизносимые кошачьи имена, самые простенькие из которых Бомбалурина и Гризабелла. Когда-то, в 1981-м, в партии потрепанной жизнью белой кошки Гризабеллы должна была блеснуть сама Джуди Денч, но она растянула ахиллесово сухожилие и выбыла из строя. Теперь в фильме Купера она берет реванш в роли старого кота Дьютеронома (у нас это заковыристое имя переводят как Второзаконие), предводителя стаи, прожившего уже множество жизней и помнящего еще королеву Викторию.

Каждому из хвостатых в этом фильме-концерте дан своего рода музыкальный монолог; наиболее известна завершающая первый акт проникновенная Memory многоопытной Гризабеллы. Но действенного сюжета, повторяю, нет, и взяться за такую экранизацию мог только очень отважный режиссер. Ведь если спектакль легко делает безусловной любую условность, способен вовлечь публику в азартную театральную игру и захватить энергетикой живого музыкального действа, то кино, как его ни крути, - некоторым образом консервы, оно безусловно по природе и требует допингов в виде хорошо закрученной фабулы, конфликта, сшибки ярких характеров. Требует наконец оригинального режиссерского концепта, который оправдал бы и сделал органичной пляску мохнатых размалеванных фигур из непритязательного детского утренника. Ничего этого в фильме "Кошки" нет, и зрителю остается дивиться сомнительного вкуса костюмам и гриму, имитациям кадра под классического Басби Беркли и превосходно записанному звуку, который номинирован на премию Гильдии звукорежиссеров, но недоступен в России, где, понятно, сплошной уцененный дубляж.

Даже главный конек всех театральных версий - хореография, по идее, передающая кошачью пластику, здесь явно подкачал: повадки глистообразных фигур в пушистых трико мало напоминают кошачьи, а слишком фундаментальный грим лишает людей-кошек даже подобия мимики. Кто-то из американских критиков остроумно заметил, что персонажи фильма смахивают скорее на жертв экспериментов с острова доктора Моро, чем на наших домашних любимцев. А сам фильм больше похож на серию телевизионных клипов, чем на цельное кинематографическое действо.

Британец Том Хупер семь лет назад снял с весьма скромной долей успеха фильм по мюзиклу "Отверженные", но там в основе все-таки был роман Гюго, были выписанные мастером характеры, был исторический фон. С "Кошками" все оказалось неизмеримо сложнее. Музыка Уэббера, лишенная активной поддержки наэлектризованного зала, обнаружила, что не принадлежит к лучшим творениям мастера. Место действия - городская свалка - при самой буйной фантазии не кажется цветущим кошачьим раем. Приглашенные на проект мастера по компьютерным эффектам, костюмам и гриму оказались бескрылыми занудами. По жизни обаятельное семейство кошачьих на экране предстало собранием существ невыразительных, неотличимых друг от друга и лишенных даже признаков обаяния. Возникло тягостное монотонное зрелище не слишком высокого вкуса - сомнительный сюрприз к Новому году. Крысы и мюзиклофобы празднуют победу: Год Кошек явно не задался.

Тем временем

В новогодние каникулы две российские комедии пошли на рекорд. Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко, вышедший в прокат 26 декабря, заработал к 7 января 1,8 млрд рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Когда верстался номер, данные по "Холопу" в системе ЕАИС (там в реальном времени отражаются сборы фильмов в кинотеатрах) составляли 1 916 228 297 рублей. Так что до планки в два миллиарда рублей картине недалеко.

Другая комедия - "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" Ильи Куликова, вышедшая 12 декабря, преодолела отметку сборов в миллиард рублей. Таким образом, она стала 14-м российским фильмом -"миллиардником" за историю новейшего отечественного кинопроката ("Холоп" стал 13-м). "Полицейский с Рублевки" стал и первой российской кинофраншизой, два фильма которой собрали более миллиарда рублей в прокате. Кстати, уже анонсирована третья часть фильма "Полицейский с Рублевки". Это будет... мюзикл.