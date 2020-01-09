Почему в некоторые бассейны не попасть без справки от врача

Пока вся страна отдыхала, корреспонденты "Российской газеты" отправились в бассейны. Решили проверить, каким образом в бассейнах сегодня добиваются санитарной безопасности, можно ли быть уверенным, что, поплавав, ты ничем не заразишься?

В "Лужниках" можно купаться без справки. И без опасений за здоровье. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Напомним, Роспотребнадзор в суде доказал администрации одного из бассейнов, что взрослый человек (от 12 лет и старше) не обязан предоставлять медицинскую справку. Как заявили в суде представители ведомства, требование заключения от врача для бассейна - нарушение прав потребителя, так как возлагает на человека дополнительные обязанности.

На Среднем Урале единого понимания санитарных норм для посещения бассейнов, как оказалось, нет. В большинство спортивных учреждений взрослых пускают без справок, ссылаясь на действующие СанПиНы. "Наш бассейн открылся после реконструкции пять лет назад, заключение врача мы не просим", - объяснил "РГ" начальник комплекса спортивных сооружений Белоярской атомной станции Евгений Боярский.

И тут же добавляет: "Но медики все же осматривают посетителей перед купанием. Плюс мы используем современные технологии подготовки воды - хлорирование, ультрафиолет, озонирование. У нас есть собственная лаборатория, несколько раз в течение дня специалисты отбирают пробы воды, каждую неделю к нам приходят с проверками из СЭС".

Санитарным требованиям четко следуют и в спортивном комплексе "Юность" в Екатеринбурге: справки не просят, а борьбу с инфекциями и грибками доверяют системам очистки воды.

- Каждые четыре часа делаем лабораторный анализ воды, еще у нас есть робот-пылесос, который по ночам чистит бассейн под водой, - пояснили в спорт­комплексе.

А вот в бассейне спортивного комплекса "Дворец молодежи" справки требуют до сих пор: от терапевта и дерматолога. Пройти специалистов можно на месте, стоимость услуги - 100 руб­лей, заключение действительно в течение трех месяцев.

Никто, правда, не поручится, что за эти три месяца человек ничем не заразится. И по сути справка в этом случае все равно превращается в формальность.

- И все же я считаю, что заключения врача нужны в любом случае, - отмечает руководитель спорткомплекса Алексей Зиневич. - К сожалению, некоторые ведут себя безответственно, могут прийти с кожными заболеваниями, грибком, поэтому хорошо, что у нас есть хотя бы такой кордон.

Впрочем, и многие из посетителей считают, что справки все-таки нужны: лучше перестраховаться, чем потом бегать по врачам.

- Я бы не стал рассчитывать на сознательность, потому что бывает всякое, - делится любитель плавания Сергей.

В спортивно-оздоровительных комплексах Иркутска по-прежнему требуют медицинские заключения. "Никаких распоряжений об отмене справок нам не поступало!" - отрезала администратор "Изумруда".

Для посещения бассейна взрослому необходим документ, подписанный терапевтом, "с печатью медучреждения!". По словам собеседницы, справка - "гарантия безопасности", и если их отменят, то в бассейне "можно будет что угодно подцепить".

Аналогичная картина в ВСК "Солнечный" - здесь тоже справка строго обязательна.

В Оздоровительном центре Шелехова каждого посетителя перед погружением в бассейн осматривает штатный врач. Услуга платная - плюсом к стоимости сеанса придется доплатить 200 рублей.

Правда, никто из завсегдатаев этого центра не смог припомнить, чтобы врач не допустил кого-либо до воды - пускают всех: и мам с грудничками, и детей, и подростков, часто целыми классами, и взрослых, и пенсионеров… Впрочем, и случаев заражения в бассейне не было ни одного.

Если вас не пустили в бассейн, потребовав справку от врача, то нужно подать обращение на сайте через ЕСИА, чтобы Роспотребнадзор провел проверку

Во время новогодних каникул не удалось корреспонденту "РГ" поплавать в бассейне Дворца спорта и в подмосковном Пушкино. "У нас нет медика, который бы осматривал посетителей. Нужна лицензия. Если вы хотите, чтобы здесь грязь была, - пожалуйста!" - отрезал администратор.

Пока споры вокруг справок в бассейны не утихают, аквапарки работают даже без намека на подобные требования.

- В штате аквапарка предусмотрен профильный отдел - коллектив из пяти квалифицированных специалистов, которые постоянно контролируют качество воды и санитарно-эпидемиологическую обстановку в целом. Вода проходит четыре ступени очистки, оборудование у нас шведское, - с гордостью сообщили в недавно открывшемся белгородском аквапарке.

И все же в правилах посещения аквапарка есть пункт о запрете посещения "лицам, страдающим инфекционными, острыми вирусными, контагиозными кожными и венерическими, грибковыми заболеваниями и любыми другими, которые могут представлять угрозу здоровью других посетителей".

Но как распознать, скажем, посетителя с гриппом или грибковым заболеванием? Ответ тоже в "Правилах": "При возникновении подозрений от­носительно наличия у посетителя заболевания, администратор аквапарка вправе требовать от него предъявления разрешительной медсправки". Иными словами, угрожающее состояние администратор определяет исключительно на глаз.

А как в Москве

Корреспондент "РГ" попробовал записаться в несколько столичных аквацентров. Во многих из них (например, X-fit и даже самом новом центре водных видов спорта "Лужники") "бумажку" не потребовали. Плати - и плавай. А вот, скажем, в бассейне МИЭТ заявили, что справка обязательна. Таковы внутренние правила. Может быть, справка и правда гарант нашей безопасности в воде? Сотрудники бассейнов уверены: современные средства очистки воды настолько совершенны, что риск подхватить инфекцию от воды минимален. Справку же если где и требуют, то исключительно для перестраховки. Вдруг человеку станет плохо в воде? Начнутся проверки. Тут и выяснится, что человек - "сердечник", 30 лет стоит на учете, а его допустили к занятиям и даже документ не попросили. Позиция логики не лишена. Например, совсем недавно, как рассказали в подмосковном ГСУ СК, прямо на дорожке стало плохо 17-летней школьнице. В больнице она умерла. А ведь внешне была здорова и в роковой момент сдавала нормы ГТО. Эксперты считают, что смерть участницы заплыва наступила от сердечной недостаточности. Но была ли у нее справка, еще вы­ясняется.

Получить же эту "бумажку", оказывается, фокус невелик. Вбиваю запрос в "Яндекс" - и получаю десятки объявлений о продаже "липы" без всякого осмотра. Диктуешь оператору свои данные, и курьер привозит этот так называемый "документ" к ближайшей станции метро. Чем больше справок заказываешь, тем дешевле обходится. Три справки мне предложили привезти не более чем за 700 рублей. Такая система действует далеко не первый год. Кто знает, сколько человек ею воспользовались? Ясно одно: независимо от того, требуют справку или нет, она давно стала формальностью и нужна только для "перестраховки" на случай ЧП на дорожке.

А как же такие распространенные инфекции, как грибок, кишечная палочка, прочие гадости? Могут они попасть к нам в организм после посещения бассейна? Это зависит от качества воды, которое в свою очередь обеспечивают не справки, а оборудование. В СанПиНах описаны все возможные способы очистки воды в бассейнах. Как рассказали специалисты одной из крупных организаций, занимающихся водоподготовкой, в нашей стране практикуются два самых бюджетных и проверенных способа дезинфекции воды - бромирование и хлорирование. Чаще используют химию на основе хлора, что дешевле и эффективнее. Насколько приятно купаться в хлорированном бассейне? Собеседники "РГ" из водоподготовительной компании отмечают, что хлор, который после очистки не переработан микроорганизмами, образует соединения, которые вызывают сухость и стянутость кожи. Во многих случаях это следствие гиперхлорирования. Бромирование действует мягче, но владельцу бассейна обходится дороже. Его чаще применяют в небольших купальнях в фитнес-клубах.

Но, пожалуй, самый эффективный способ очистки воды в столице сейчас в аквакомплексе "Лужники". Здесь воду чистят озоном и ультрафиолетом. Именно поэтому запахом хлора в этом центре в нос не бьет. За качеством воды как в "Лужниках", так и в других крупных водных комплексах столицы следят собственные специалисты. По графику плановых проверок в бассейны приезжают и специалисты Роспотребнадзора. Но если пожалуются посетители - ревизия может быть и внеплановой. Серьезных нарушений в общедоступных бассейнах в последние годы в столице практически не выявлялось. За исключением разве что 2013 года, когда в ФОК "Малино" были обнаружены неблагоприятные микробиопоказатели. Впрочем, это касалось не воды, а скамеек и полов. Администрацию ФОК за это оштрафовали.

Подготовил Сергей Бабкин

Экспертное мнение

Тамара Бардаева, врач-эпидемиолог:

- В водной среде могут жить многие вирусы и бактерии, опасные для человека. И посещая бассейн, можно заразиться чем угодно - от вируса папилломы до гепатита А. Вместе с тем я далека от мысли, что из-за отмены справок бассейны станут "рассадниками заразы". Требования к качеству воды в бассейнах достаточно жесткие, и насколько я знаю, никаких изменений в этом плане не предвидится. Посетителям, конечно, не стоит и самим забывать о личной гигиене. Тапочки, мочалка, расческа должны быть свои. И, конечно, нужно отказаться от посещения бассейна при первых признаках ОРВИ или расстройства ЖКТ, а также любых высыпаниях на коже. Ну и конечно, незыблемое правило, - принимать душ до и после бассейна.

Комментарий

Роспотребнадзор в ответ на запрос "РГ" пояснил, что в соответствии с п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима лишь при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, районе) по заболеваниям, указанным в п. 4 приложения № 1 данного документа. Если вас не пустили в бассейн, потребовав справку от врача, то нужно подать обращение на сайте через ЕСИА, чтобы ведомство провело проверку.