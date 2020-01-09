Для чего Варшава придумала "Полокост"

Когда польский лидер Анджей Дуда отказался принимать участие в намеченных на 23 января мероприятиях по случаю 75-летней годовщины освобождения советскими войсками Освенцима, многие в Израиле, наверное, вздохнули с облегчением.

Руководитель страны, которую в еврейском государстве неофициально считают соучастницей Холокоста, не имел морального права находиться среди глав государств, освобождавших узников концлагеря. В какой бы параллельной исторической реальности не существовал господин Дуда, как бы не кипели от негодования польские политики и политологи недовольные тем, что им в очередной раз предъявили режущую глаза правду, трудно спорить с документальными свидетельствами. А они наглядно подтверждают: значительная часть польского общества непосредственно участвовала в уничтожении живших в стране евреев после прихода нацистских войск.

Безусловно, существовали примеры обратного и о них в Израиле также не забывают. Например, помнят о том, как директор варшавского зоопарка прятал евреев от немцев в клетке со львом. Но такого рода человеческие поступки - капля в море. В массе же своей поляки охотно сотрудничали с нацистами, когда речь шла об уничтожении еврейского населения: исследователи Холокоста собрали множество доказательств того, как жители сельских районов Польши убивали бежавших от нацистов евреев, чтобы присвоить их имущество, а вымогатели охотились за евреями в расчете на материальное вознаграждение от немцев. Для того, чтобы скрывать эти неприглядные факты, польское руководство в 2019 году протолкнуло так называемый "закон о Холокосте". Этот документ должен был заставить замолчать тех историков, кто связывал Холокост не только с действиями нацистской Германии, но также с Варшавой. В первоначальном варианте закона за упоминание сведений о причастности поляков к Холокосту вводилась уголовная ответственность - тюремное заключение. Тем самым президент Дуда рассчитывал заткнуть рот исследователям, которые отказывались в угоду нынешней политической конъюнктуре денно и нощно очищать поляков от совершенных ими преступлений в отношении евреев. Правда, позже, после активных протестов Израиля и под давлением международной общественности, параграф об уголовной ответственности за "непольское" видение истории был все же удален из закона. Но это вовсе не означает, что нечто подобное не появится вновь - теперь польский парламент готовит закон, чтобы "пресечь предположительную попытку России переиначить историю". В этой связи стоит напомнить о каком "переиначивании" идет речь. 24 декабря 2019 года президент Владимир Путин напомнил Варшаве об архивном документе - докладной бумаге, которую посол Польши в Германии направил министру иностранных дел Польши г-ну Беку. В ней польский дипломат пересказал свою беседу с Гитлером и привел свою реакцию на план фюрера по высылке евреев в Африку. "Я ему (Гитлеру) ответил, что, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве", - сообщал начальству польский дипломат. Такого рода факты в Варшаве хотели бы навсегда спрятать в пыльных архивах. Потому что это далеко не единственные свидетельства того, как поляки участвовали в Холокосте.

На территории Польши было уничтожено три миллиона евреев, больше, чем в любой стране мира. Причем, по оценке историков, на каждого принимавшего участие в уничтожении еврейского населения немецкого карателя приходилось 10-15 добровольных помощников из числа местного населения. Только в Варшавском гетто умерло от голода и болезней до полумиллиона человек - на обочинах лежали голые трупы. Те же евреи, кто хотел по-человечески похоронить скончавшихся родственников, должны были заплатить большой налог. Причем поляки отлично знали, что происходит в гетто, - ежедневно они видели через колючую проволоку, как умирали люди. Но очень немногие, по свидетельствам очевидцев, бросали обитателям гетто пищу. Когда же от безысходности в гетто вспыхнуло восстание, Армия Крайовы отказалась помогать оружием сражавшим против нацистов польским евреям. Все время, пока продолжалось восстание, на улицах Варшавы выступал цирк, и горожане как ни в чем не бывало ходили на его представления.

В 2019 году исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац в своем выступлении процитировал покойного премьера Ицхака Шамира, чья семья осталась в Польше и была уничтожена в годы Холокоста. Шамир говорил: "Многие поляки сотрудничали с нацистами. Поляки впитывают антисемитизм с молоком матери". В феврале 2019 года во время визита в Музей истории польских евреев, расположенный на территории бывшего варшавского гетто, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху также подтвердил: "Многие поляки сотрудничали с нацистами". Эти оценки вызвали в Варшаве приступ ярости. Еще бы, польские власти делают из своей страны главную жертву нацистской Германии и так старательно убеждают в этом мир, что любую иную версию событий в Варшаве считают опасной крамолой. В итоге директор польского музея, где выступал Нетаньяху, был снят за нелояльность с должности.

Израильская газета "Гаарец" рассказала о том, как в Польше создают фейковую историю. Издание обратило внимание на статью в Википедии, где говорилось о действовавшем в Варшаве нацистском лагере смерти, который якобы был специально создан для уничтожения поляков. В публикации утверждалось, что там было уничтожено 200 тысяч человек. Но, как установили историки, такого лагеря для поляков никогда не существовало. А вот "Варшавский концлагерь", упомянутый в статье, действительно был, но находились в нем не поляки, а евреи, которых нацисты использовали в качестве рабочей силы для сноса полуразрушенного во время восстания гетто. Тем не менее в Варшаве продолжают использовать лживую статью в Википедии, чтобы сочинять собственный Холокост - "Полокост". И на этом основании требовать новых репараций от Германии.

А теперь о том, почему официальная Варшава столь настойчиво переписывает историю. Все дело в деньгах. Послевоенное правительство Польши экспроприировало как еврейскую, так и польскую частную собственность, объявив ее средством для восстановления страны. Часть имущества погибших во время Холокоста евреев присвоили поляки. Но после того, как президент США Дональд Трамп подписал в мае 2018 года Билль 447 о компенсации жертвам Холокоста стоимости утраченного имущества, в Варшаве всерьез испугались, что им придется платить. Отсюда желание уравнять в правах Холокост и придуманный в Варшаве "Полокост", чтобы никому не пришло в голову заставить польское государство вернуть награбленное родственникам трех миллионов евреев, убитых в годы Второй мировой войны. Именно поэтому премьер Польши Матеуш Моравецкий в мае 2019 года в очередной раз заявил: поляки ничего не станут выплачивать за Холокост, поскольку сами являются жертвами нацистов.

Официально свой отказ предоставить слово польскому президенту на мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Освенцима его организаторы объяснили тем, что Польша не входила в число стран, чьи солдаты освобождали концлагерь и не была среди государств, победивших нацизм. Они также напомнили о том, что из полутора миллионов жертв лагеря смерти, около 1,1 миллиона были евреями и в каких странах они родились не имеет значения. Но в отличие от других европейских стран в Израиле не забывают о том, что определенные лица и группы в Польше сотрудничали с фашистской Германией. В то время как советская армия с союзниками по антигитлеровской коалиции освободила Европу от нацизма.