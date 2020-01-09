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Рубрика: В мире

Сейму привиделось

В Польше приняли резолюцию по Второй мировой войне
Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Столичный выпуск № 2(8056)
Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, где попыталась "заклеймить" озвученные Россией свидетельства о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны. Но в своей попытке по-своему изложить исторические факты сейм Польши, похоже, окончательно запутался. Как сообщило РИА Новости, польские парламентарии приняли документ, в котором уравняли ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

По непонятным причинам польские депутаты посчитали, что Москва попыталась возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны. Однако никто из официальных российских лиц никогда ничего подобного не утверждал. Напомню, что президент России, выступая на расширенной коллегии минобороны, процитировал исторические документы и дал оценку действиям посла Юзефа Липского перед началом Второй мировой войны. Оценку жесткую, нелицеприятную, но объективную.

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
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Польские парламентарии заявили, что Варшава является первой жертвой Советского Союза и Германии, при этом полностью закрыли глаза на события, предшествующие пакту Молотова - Риббентропа - договоренности о разделе Чехословакии. В итоге Сейм принял резолюцию абсолютно однобокую, вырванную из контекста исторических событий, основанную на искаженных представлениях польских властей о Второй мировой войне.

"Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что вся правда о прошедшей войне "зафиксирована Нюрнбергским трибуналом". "Если польский Сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить. У подобного подхода есть своя квалификация - пересмотр итогов Второй мировой войны", - заключила она.

В мире Европа Польша Правительство МИД Вторая мировая война

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