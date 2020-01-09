Пожар в аэропорту Норвегии повредил сотни автомобилей

Крупный пожар возник в среду на крытой многоэтажной парковке в аэропорту норвежского города Ставангер. Пожарным удалось взять огонь под контроль только к ночи.

С места ЧП были эвакуированы более тысячи человек. Из-за огня часть здания парковки обрушилась, повредив около 200-300 машин, пишет РИА Новости, ссылаясь на телерадиокомпанию NRK.

Предполагается, что всего около 1,5-1,6 тысяч машин так или иначе могли пострадать в результате пожара. Ущерб может составить сотни миллионов крон, заявил представитель норвежской страховой компании.