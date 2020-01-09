Правительство опубликовало параметры приватизации на 2020-2022 годы

В ВТБ Росимуществу принадлежит 12,13% акций (и 60,93% голосов), Минфину 32,88%, Агентству по страхованию вкладов - 47,22%.

Вновь также намечены к приватизации 25% "Совкомфлота", на 100% принадлежащего государству.

Правительство планирует снизить свою долю в "Росспиртпроме" (со 100% до 75% плюс 1 акция) и "Кизлярском коньячном заводе" (со 100% до 50% плюс 1 акция), а также полностью выйти из капитала "Алмазювелирэкспорта", Махачкалинского и Новороссийского морских торговых портов, племенного форелеводческого завода "Адлер".

Конкретные сроки и способы приватизации этих акционерных обществ будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов, говорится в распоряжении.

Также в нем указывается, что президент и правительство могут принять решения о приватизации за счет дополнительной эмиссии и направления вырученных средств на докапитализацию компании или банка.

Правительство продолжит работу по отмене утративших актуальность ограничений на приватизацию определенных видов федерального имущества и дальнейшей оптимизации количества стратегических предприятий и акционерных обществ в соответствии с решениями президента, говорится в распоряжении.

Также правительство планирует в ближайшие три года приватизацию 186 акционерных обществ, 86 ФГУПов, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более тысячи объектов другого имущества государственной казны. Доходы от "малой" приватизации (без учета продажи долей в крупнейших компаний) запланированы на уровне 3,6 млрд рублей ежегодно.