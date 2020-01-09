Президент Абхазии заявил о попытке госпереворота

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с заявлением на фоне захвата протестующими здания администрации республики. Хаджинба призвал граждан к спокойствию и заявил, что в стране идет процесс госпереворота.

"Мы должны принять все меры, чтобы нормализовать ситуацию, чтобы все наши структуры работали в нормальном режиме", - цитирует Sputnik президента Абхазии.

По итогам состоявшегося в Сухуме экстренного заседания совета безопасности республики Хаджинба заявил, что в случае необходимости в стране может быть введен режим чрезвычайного положения.

"В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете Безопасности", - говорится в заявлении Хаджинбы, размещенном на официальной странице президента Абхазии.