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09.01.2020 17:51
Рубрика: В мире

Президент Абхазии заявил о попытке госпереворота

Текст: Юрий Чернов

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с заявлением на фоне захвата протестующими здания администрации республики. Хаджинба призвал граждан к спокойствию и заявил, что в стране идет процесс госпереворота.

"Мы должны принять все меры, чтобы нормализовать ситуацию, чтобы все наши структуры работали в нормальном режиме", - цитирует Sputnik президента Абхазии.

Протестующие взяли штурмом здание администрации Абхазии

По итогам состоявшегося в Сухуме экстренного заседания совета безопасности республики Хаджинба заявил, что в случае необходимости в стране может быть введен режим чрезвычайного положения.

"В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете Безопасности", - говорится в заявлении Хаджинбы, размещенном на официальной странице президента Абхазии.

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