Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Британский принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга Меган Маркл объявили том, что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Об этом стало известно в среду из аккаунта герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

Отмечается, что этому решению предшествовали долгие месяцы размышлений и внутренних дискуссий. Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Принц Гарри и его супруга также планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке. По их мнению, такое "географическое равновесие" позволит им воспитать сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также даст семье возможность сосредоточиться на запуске новой благотворительной организации, детали которой не уточняются.

Напомним, ранее герцог и герцогиня Сассекские заявляли о большом давлении со стороны британских СМИ, которые проявляют слишком большое внимание к жизни пары.