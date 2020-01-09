Продолжит ли укрепляться курс рубля

Курс рубля продолжил расти к доллару и евро и в новом году, несмотря на традиционно негативный для него зимний сезон. Более того, российская валюта может стать одним из главных выгодоприобретателей от ключевых событий, происходящих в мире - ситуации вокруг Ирана и нового этапа в торговой войне между США и Китаем. Позитивный расклад может привести курс и к 60 рублям за доллар.

Обычно курс рубля снижается перед новогодними каникулами (повышается спрос на иностранную валюту и у физлиц, и у компаний, которым нужно платить по внешним долгам), но нынешний сезон стал исключением. Так, доллар на Московской бирже плавно дешевел весь декабрь 2019 года. Как указывала глава Банка России Эльвира Набиуллина, главной причиной укрепления рубля стал приток иностранного капитала. Инвесторы вкладывались в рисковые активы, к которым относится и рубль, на фоне эйфории, вызванной снижением эскалации торговой войны США и Китая.

Российские фондовые индексы (рублевый МосБиржи и долларовый РТС) тоже были в плюсе. Первый вырос в 2019 году примерно на четверть, а второй - более чем на 40%. 2020 год они встретили рекордами - индекс МосБиржи 8 января впервые в истории поднялся выше 3100 пунктов, индекс РТС 9 января впервые с предкризисного 2013 года поднялся выше 1600 пунктов.

При этом с 3 января в центре внимания финансовых рынков оказалась геополитика после обострения отношений США и Ирана в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. На пике эскалации цена на нефть превышала 70 долларов за баррель, а цена унции золота (одного из основных защитных активов) достигала 1611 долларов, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Реакция рубля на это событие была сдержанной.

Более того, с начала года рубль показал наибольшее укрепление среди валют развивающихся стран (1,2% в паре с долларом и 2,2% в паре с евро). Это уже прямое последствие деэскалации напряженности после отказа США отвечать на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке. Такой сценарий привел к росту спроса на рискованные активы и укреплению валют развивающихся рынков, подчеркивают аналитики Sberbank CIB.

Вероятно, второго витка конфликта удастся избежать, поэтому ключевым фактором для рубля вновь становятся итоги торговых переговоров США и Китая, считают Евдокимова и Жирнов. Страны, похоже, вплотную подошли к подписанию первой фазы торговой сделки. Приезд китайской делегации в Вашингтон намечен на 13 января, подписание соглашений - на 15 января. Реакция рынков на это событие будет зависеть от деталей сделки, о которых пока известно крайне мало - в частности, будут важны детали договоренностей о китайском импорте сельскохозяйственной продукции из США, отмечают аналитики. Как минимум, до подписания сделки и раскрытия ее деталей рубль имеет хорошие шансы сохранить текущие уверенные позиции, полагают Евдокимова и Жирнов.

Нынешнее укрепление рубля - это еще и инерционный процесс, продолжающий тенденцию 2019 года, говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Более высокие цены на нефть и продолжение притока капитала в российские активы продолжат укреплять рубль, считает он. На таком фоне к концу января российская валюта может стоить уже 60,5 рубля за доллар, допускает эксперт. Аналитики Sberbank CIB не исключают и укрепления до 60 рублей за доллар. Кроме того, дальнейшего роста курса российской валюты ожидают и в минэкономразвития, следует из свежего обзора ведомства.