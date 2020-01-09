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09.01.2020 15:55
Рубрика: В мире

Протестующие взяли штурмом здание администрации Абхазии

Текст: Юрий Чернов

Протест у администрации Абхазии перешел в "горячую" фазу. Около 13:00 по московскому времени протестующие начали штурм здания администрации. Как передает РИА Новости, митингующие выбили окно рядом с входной дверью и проникли внутрь. Сообщается, что они потребовали отставки главы республики.

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Отмечается, что на площади перед администрацией находится около 500 человек. В качестве одного из организаторов протеста называется Ахра Авидзба, который ранее озвучивал требование об отставке главы местного МВД Гарри Аршба.

Напомним, что нынешние митинги связаны с непризнанием оппозиционными партиями "Амцахара" и "Единая Абхазия" решения Верховного суда страны о непризнании действительными итогов второго тура выборов президента.

По другой версии, недовольство граждан связано с недавней перестрелкой у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. "Арестованный по этому делу работал в охране президента. Это беспредел", - заявил один из участников митинга РИА Новости, комментируя этот инцидент, в котором погибли трое человек.

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