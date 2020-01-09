Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды

Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны. Это так называемая флэш-терапия, которая предусматривает воздействие протонов в отличие от фотонной радиотерапии, пишет издание Penn Medicine News.

Как выяснилось в результате экспериментов и детального анализа историй болезни полутора тысяч онкобольных с неметастатическим раком, точечное воздействие протонов значительно снижает риск побочных эффектов на организм человека - одной из главных бед радиотерапии.

Они исследовали, испытывали ли пациенты, проходящие лучевую терапию одновременно с химиотерапией, серьезные побочные явления - боль, затрудненное глотание и дыхание, тошноту, диарею и другие - в течение 90 дней лечения. Из 1483 онкологических больных 391 пациент получил протонную терапию, а 1092 - фотонную. Оказалось, что протонная терапия снижает риск этих побочных эффектов на две трети. В группе протонов это произошло только у 11,5% пациентов (45) по сравнению с 27,6% пациентов (301) в группе фотонов.

При этом процент излечения пациентов при применении флэш-терапии практически такой же, как при фототерапии. Это позволяет предположить, что снижение токсичности при протонной терапии происходит не за счет снижения эффективности воздействия.

Как объясняют ученые, при традиционном фотонном излучении на опухоль воздействуют несколько рентгеновских лучей, и они неизбежно попадают и на здоровую ткань, повреждая их, когда луч выходит из тела. При альтернативном лечении методом фрэш-терапии пучок излучения протонов из-за их большой массы и направленности действия точнее "попадает в цель", фокусируясь на опухоли, депонируют основную часть дозы облучения на мишень почти без остаточного излучения и давая минимальное рассеяние, а тем самым менее задевает соседние здоровые ткани.

Опять-таки, из-за большей концентрации луча, уничтожение опухоли можно провести за один сеанс, длительность которого составляет менее одной секунды. Тогда как курс фотонной радиотерапии занимает несколько недель.

Таким образом, протонная терапия снижает риск побочных эффектов, достаточно серьезных, чтобы привести к незапланированной госпитализации онкологических больных по сравнению с традиционным облучением. По словам Брайана Бауманна, доктора медицинских наук, доцента радиационной онкологии, результаты исследования свидетельствуют о перспективности протонной терапии как более безопасного способа лучевой терапии рака.