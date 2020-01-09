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09.01.2020 11:16
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Психолог рассказала о факторах, мешающих сбросить лишний вес

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Считается, что есть единственный безотказно работающий способ похудеть: снизить количество потребляемых калорий, прибавив физическую нагрузку. Однако психологи утверждают, что не все так просто: иногда часовые тренировки в спортзале в сочетании с вроде бы умеренным питанием не приводят к желаемому эффекту.

Психолог Ирина Маслова-Семенова рассказала, как можно выявить причины, блокирующие похудение. По ее словам, любая зависимость - курение, алкоголизм, игромания - это проявление защитной реакции организма. Также и с перееданием. Но выявить глубинную причину этой потребности в защите не так просто, ведь на первый взгляд у человека все хорошо - есть семья, работа, доход, самореализация. Но вес почему-то не уходит.

Фото: iStock
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Весь механизм защитных реакций и сценариев поведения был сформирован еще в детстве, рассказала aif.ru Ирина Маслова-Семенова. В каждой стрессовой ситуации эта история всплывает. Для того, чтобы выявить эпизод, ставший причиной этого писхологического сценария, есть одна простая техника. Психолог рекомендовала нарисовать линию жизни с засечками в один год. На каждый этап нужно указать свой вес. Таким образом вы заметите, когда он резко вырос и зафиксировался. Затем нужно проанализировать, что произошло в тот период - возможно, был развод, расставание или смерть близкого человека. Психика заблокировала набранный в то время вес, чтобы не допустить повторения той ситуации.

Профессиональный психолог поможет проработать ту самую глубинную причину. У каждого человека она индивидуальна. Лишний вес - это не только следствие неправильного образа жизни, он может быть вызван психотравмой из прошлого. И если разобраться со своими установками, можно выйти из борьбы с лишними килограммами победителем.

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