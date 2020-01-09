В Черном море состоялись совместные учения Черноморского и Северного флотов. За ходом ракетных стрельб наблюдал президент РФ Владимир Путин. Верховный главнокомандующий оценил учения как успешные. Уже на совещании, посвященном развитию военного флота, глава государства поставил новые задачи перед руководством ВМФ РФ.

Владимир Путин наблюдал за маневрами с борта ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Парой истребителей МиГ-31К была выполнена боевая стрельба ракетами "Кинжал" по цели на одном из полигонов. А экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр".

С ракетных катеров ЧФ "Ивановец" и "Набережные Челны" выстрелили противокорабельными ракетами "Москит". Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Утес" Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

О "Кинжале" и других видах современных вооружений Владимир Путин впервые рассказал россиянам в Послании Федеральному Собранию в 2018 году. Теперь же глава государства увидел новые ракеты в действии. "Учения прошли успешно", - доложил Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов. Президент с ним согласился. "Проведено крупное и, на мой взгляд, успешное учение", - подвел он итоги по завершении маневров.

Главком ВМФ РФ, кроме того, сообщил Врховному главнокомандующему, что техника показала свою высокую надежность. В ходе учений были опробованы новые способы ее применения, заявил он. Евменов также отметил высокий профессионализм личного состава. По его словам, цели были достигнуты. Впоследствии, продолжил он, ход учений будет проанализирован, а о результатах - доложено.

Владимир Путин через руководство ВМФ передал участникам учений поздравления "с хорошими результатами работы". Экипаж крейсера, на котором он находился, Верховный главнокомандующий похвалил лично.

Когда "Маршал Устинов" возвращался в Севастополь, глава государства пообщался в кают-компании с офицерами. "В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго", - пожелал Владимир Путин. Он поблагодарил моряков за успешное участие в учениях. В книге почетных посетителей корабля Путин написал: "Поздравляю с Новым, 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!"

Прибыв на берег, президент отправился в Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, где в тот же день проходила научно-тактическая конференция "Российский Военно-морской флот в ХХI веке". О развитии ВМФ Путину рассказали на выставке, организованной в здании учебного заведения. Николай Евменов продемонстрировал президенту макеты морского авианесущего комплекса типа "Ламантин" и тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Путину также рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и противоминной обороны.

Затем на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ российский лидер распорядился продолжать двигаться в направлении внедрения новых технологий. Россия должна укрепить свой статус морской державы, и уже в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%, поставил задачу Владимир Путин. "Этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать", - сказал глава российского государства.

Владимир Путин: Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности

Президент подчеркнул, что Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. "В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - призвал президент. Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства. "Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства.

Путин, кроме того, призвал учитывать тот факт, что последние десять лет подходы к проектированию, строительству кораблей в мире заметно изменились. "Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно и при использовании передовых технологий и процессов во всем цикле ее создания", - подчеркнул президент. Он отметил, что имеет в виду 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также унификацию вооружений и основного оборудования. Как подчеркнул Верховный главнокомандующий, только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта. Унификацию вооружений и оборудования ВМФ он назвал принципиальным вопросом. Кроме того, Владимир Путин призвал включать в тактико-технические задания перспективных кораблей требование о том, чтобы вся конструкторская документация была в электронном виде.