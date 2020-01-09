Владимир Путин наблюдал за маневрами с борта ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Парой истребителей МиГ-31К была выполнена боевая стрельба ракетами "Кинжал" по цели на одном из полигонов. А экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр".
С ракетных катеров ЧФ "Ивановец" и "Набережные Челны" выстрелили противокорабельными ракетами "Москит". Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Утес" Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.
О "Кинжале" и других видах современных вооружений Владимир Путин впервые рассказал россиянам в Послании Федеральному Собранию в 2018 году. Теперь же глава государства увидел новые ракеты в действии. "Учения прошли успешно", - доложил Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов. Президент с ним согласился. "Проведено крупное и, на мой взгляд, успешное учение", - подвел он итоги по завершении маневров.
Главком ВМФ РФ, кроме того, сообщил Врховному главнокомандующему, что техника показала свою высокую надежность. В ходе учений были опробованы новые способы ее применения, заявил он. Евменов также отметил высокий профессионализм личного состава. По его словам, цели были достигнуты. Впоследствии, продолжил он, ход учений будет проанализирован, а о результатах - доложено.
Владимир Путин через руководство ВМФ передал участникам учений поздравления "с хорошими результатами работы". Экипаж крейсера, на котором он находился, Верховный главнокомандующий похвалил лично.
Когда "Маршал Устинов" возвращался в Севастополь, глава государства пообщался в кают-компании с офицерами. "В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго", - пожелал Владимир Путин. Он поблагодарил моряков за успешное участие в учениях. В книге почетных посетителей корабля Путин написал: "Поздравляю с Новым, 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!"
Прибыв на берег, президент отправился в Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, где в тот же день проходила научно-тактическая конференция "Российский Военно-морской флот в ХХI веке". О развитии ВМФ Путину рассказали на выставке, организованной в здании учебного заведения. Николай Евменов продемонстрировал президенту макеты морского авианесущего комплекса типа "Ламантин" и тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Путину также рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и противоминной обороны.
Затем на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ российский лидер распорядился продолжать двигаться в направлении внедрения новых технологий. Россия должна укрепить свой статус морской державы, и уже в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%, поставил задачу Владимир Путин. "Этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать", - сказал глава российского государства.
Президент подчеркнул, что Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. "В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - призвал президент. Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства. "Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства.
Путин, кроме того, призвал учитывать тот факт, что последние десять лет подходы к проектированию, строительству кораблей в мире заметно изменились. "Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно и при использовании передовых технологий и процессов во всем цикле ее создания", - подчеркнул президент. Он отметил, что имеет в виду 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также унификацию вооружений и основного оборудования. Как подчеркнул Верховный главнокомандующий, только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта. Унификацию вооружений и оборудования ВМФ он назвал принципиальным вопросом. Кроме того, Владимир Путин призвал включать в тактико-технические задания перспективных кораблей требование о том, чтобы вся конструкторская документация была в электронном виде.