Археологи нашли в центре Москвы стоянку древних рыбаков

На Москворецкой набережной археологи обнаружили фрагменты керамических сосудов с орнаментом, который характерен для позднего этапа неолитической Льяловской культуры (4-3 тыс. до н. э.). Их нашли в Китайгородском проезде на территории Императорского воспитательного дома на Москворецкой набережной. Найденные предметы говорят о том, что именно здесь могла быть стоянка древних рыбаков, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия. Специалисты сейчас изучают эту версию.

Фрагменты керамики были найдены в отложениях, которые образовались при многократных разливах Москвы-реки. Пока остается неизвестно, имеют ли находки здешнее происхождение или были намыты водой.

Руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов напомнил, что на территории бывшего воспитательного дома археологи работают с ноября прошлого года и это далеко не первая их находка. Косметические банки, печные изразцы, подковы, пули, нательные кресты, наконечник стрелы... Всего уже более 900 артефактов XII-XX веков.

Напомним, Императорский воспитательный дом был учрежден 1 сентября 1763 года Екатериной II. Он считается самым большим зданием Москвы дореволюционной постройки и является объектом культурного наследия федерального значения. Его протяженность вдоль набережной почти 400 метров. В ближайшие годы архитектурный комплекс зданий из 33 построек будет отреставрирован, а пока идут научные исследования исторических зданий и прилегающей территории.