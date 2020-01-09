Белгородские спасатели вытащили пса, угодившего в котлован

Белгородским спасатели после звонка неравнодушных жителей спасли пса, попавшего в котлован.

Жители поселка Вейделевка обратились в МЧС с просьбой спасти собаку. Животное оказалось в строительном котловане, скулило и выло, потому что самостоятельно выбраться из ямы глубиной более четырех метров не могло.

Попытки местных жителей помочь псу тоже не увенчались успехом. На вызов приехали огнеборцы местной пожарно-спасательной части. Они спустились в котлован по специальной лестнице и достали исхудавшую и испуганную собаку.

К слову, еще один вызов с просьбой о помощи животному зафиксировали из села Никольское неподалеку от Белгорода. Здесь спасателям пришлось подниматься на лестнице к дереву, на которое забралась кошка. Она никак не могла спуститься на землю. Жалобное мяуканье услышали неравнодушные сельчане, позвонили в МЧС.

- Несмотря на то, что в МЧС нет специальной службы, которая занимается спасением животных, все чаще жители региона обращаются к пожарным и спасателям с просьбой оказать помощь братьям нашим меньшим, - отметили в ГУ МЧС по региону.