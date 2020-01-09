Более 50 столичных пар зарегистрировали брак в Рождество

В столице 7 января зарегистрировали брак более 50 пар. Церемонии проходили во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

По данным пресс-службы, во дворце №1 или Грибоедовском ЗАГСе поженились 30 пар, 15 семейных союзов было заключено во дворце №5, расположенном в Измайловском кремле. Еще 12 молодоженов связали себя узами браками во дворце бракосочетания №3 на ул. Юных Ленинцев. По данным сайта мэра Москвы, в минувшем году накануне Рождества, 6 января, Дворец бракосочетания № 3 зарегистрировал 27 пар.

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, многие жители стремятся приурочить свадебные церемонии к праздникам. Так, по ее словам, в День города было зарегистрировано более тысячи пар молодоженов, столько же поженились накануне Дня Петра и Февронии.

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы напомнили, что с понедельника по пятницу Грибоедовский ЗАГС работает с 09:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 23:59, в воскресенье с 0:00 до 18:00.

Выходные дни: нерабочие праздничные дни. Дворцы бракосочетания № 1 и 3 ждут посетителей каждый день с 9:00 до 18.00.

Отметим, что в наступившем 2020 году, горожане могут заключить брак в 30 необычных местах для проведения свадьбы, в частности, в башнях делового центра "Москва-Сити", старинных особняках, на ипподроме, на стадионах, в планетарии, музеях и других.