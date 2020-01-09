Эксперт рассказал о правилах безопасности на замерзших водоемах

Чтобы не провалиться под лед на водоеме, стоит знать несколько простых правил. О них рассказал начальник пожарно-спасательной службы станции "Строгино" Московской городской поисково-спасательной службы Владимир Ерошин.

Как рассказал Ерошин "РГ", безопасной считается толщина льда в 13 сантиметров, для группы людей - более 25 см. При этом определить прочность покрытия можно по его цвету. Так, если лед прозрачный и темный с зеленоватым или синеватым оттенком - на него можно смело выходить. Если же лед молочного или желтого цвета, имеет вкрапления, например, вмерзший камыш, водоросли - выходить на такой водоем опасно и лучше им любоваться с берега. Определить толщину льда можно также с помощью палки - звук удара о прочный лед будет гулким.

Сейчас, по данным спасателей, максимальная толщина льда на столичных водоемах составляет 3-5 сантиметров, а на Москве-реке лед в черте города вообще отсутствует.

Спасатель напомнил, что в случае ЧП нужно не поддаваться панике, громко звать на помощь и попробовать самостоятельно выбраться из полыньи. Для этого нужно избавиться от тяжелых вещей, широко раскинуть руки и, лежа на животе или спине, вползти на край льда. Выбравшись из полыньи, от нее нужно откатиться и ползти к берегу.

Напомним, что спасатели Московской городской поисково-спасательной службы в сутки совершают 160 патрулей водных объектов столицы. В арсенале спасателей появились и новинки: новый ледомер - аппаратно-програмный комплекс "ЛД-1200", а также квадрокоптеры, способные доставлять к месту ЧП спасательные жилеты. На трех поисково-спасательных станциях - "Серебряный бор", "Мещерская" и пансионат (Зеленоград) - поставили современные камеры видеонаблюдения, которые дистанционно контролируют подведомственную территорию.