Как получить стипендию за школьное сочинение

Сегодня ученики могут неплохо зарабатывать уже со средней школы. Премии за олимпиады, включая региональные этапы Всероссийской олимпиады, которые сейчас как раз начинаются, - только один из вариантов. Еще есть именные стипендии губернаторов, стипендии благотворительных фондов, премии за научные работы, литературные, художественные, краеведческие конкурсы, конкурсы сочинений и многое другое. Как школьнику конвертировать знания в деньги? Семь подсказок от "РГ".
1. С этого года талантливым ученикам, проявившим себя в математике, информатике, цифровых технологиях будут выплачивать гранты по 125 тысяч рублей.
Постановление правительства об этом подписано. Учитываться будут награды (дипломы, свидетельства победителей и призеров) не только за высокие знания, но и за вклад в пропаганду научных знаний. Главное, чтобы претенденты были не старше 18 лет и учились в школе. Заявление подавать придется самому через портал госуслуг, плюс придется приложить сканы нужных бумаг. Что важно, получать гранты можно не один раз и тратить деньги разрешается по своему усмотрению без всяких отчетов - хоть на книги, хоть на кино.
2. Победители международных олимпиад независимо от места проживания и расположения школы теперь получают очень солидную премию президента РФ: за золотую медаль - один миллион рублей, за серебряную - 500 тысяч, за бронзовую - 400 тысяч. Премия целевая, и просто так на кино, кофе и пирожки ее не потратишь. Средства можно использовать на учебу, отдых, оздоровление, медуслуги, участие в интеллектуальных конкурсах.
3. Практически во всех регионах есть так называемые губернаторские стипендии. Чаще всего они выплачиваются за победы и высокие баллы на Всероссийской олимпиаде школьников. Суммы везде разные. Информацию надо искать на региональных сайтах местной власти. Самое большое вознаграждение, пожалуй, в Москве. За заключительный этап Всероса школьники получат от 300 до 500 тысяч рублей, призеры - от 150 тысяч до 300 тысяч, остальные члены сборной - по 100 тысяч. Например, на Ямале победители заключительного этапа Всероса получат по 300 тысяч рублей, призеры - 150 тысяч. В цене и региональный этап олимпиады - его ямальские победители получат по 30 тысяч рублей.
4. В списки получателей премий могут попасть не только участники крупных соревнований, научных конкурсов типа олимпиады Эйлера и Всероссийской олимпиады школьников, но и местных конкурсов. Например, областная олимпиада по духовному краеведению Подмосковья или областной конкурс "Юный архивист". В Московской области учитывается 105 состязаний, включая областные. Всего одноразовую стипендию в 2019 году получают две тысячи школьников области. Полные списки состязаний есть на официальных сайтах правительств и администраций регионов. Советуем внимательно их изучить. В числе прочих часто есть конкурсы на лучшее сочинение. За это также можно получить стипендию.
Полный список конкурсов и олимпиад, за которые награждают в Московской области.
5. Кроме именных губернаторских в регионах есть еще стипендии местных правительств. Например, в Магаданской области талантливые школьники могут рассчитывать на 2,5 тысячи рублей ежемесячно.
6. Школьники, в том числе и российские, могут получить гранты от разных международных организаций. От одной из них победителю обещана премия пять тысяч долларов и приглашение на серьезную научную конференцию. Что требуется? Проявить фантазию, продемонстрировать знания и представить модели орбитальных космических поселений. Еще один международный конкурс, на этот раз художественный, связан с сохранением коралловых рифов. Премия победителю - 500 долларов.
7. Премию можно получить за участие в литературных конкурсах. Одним из таких является российско-итальянский конкурс "Радуга". За победу в номинации "молодой писатель" можно выиграть пять тысяч евро, "молодой переводчик" - 2,5 тысячи евро. Правда, на эту премию могут претендовать только те, кому уже есть 18 лет. Почти на всех конкурсах победителям обещано бесплатное издание прозы или стихов.