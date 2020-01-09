Как получить стипендию за школьное сочинение

Какие шаги предпринять, чтобы получить стипендию за школьное сочинение и заработать своим умом от 30 тысяч до миллиона рублей.

Сегодня ученики могут неплохо зарабатывать уже со средней школы. Премии за олимпиады, включая региональные этапы Всероссийской олимпиады, которые сейчас как раз начинаются, - только один из вариантов. Еще есть именные стипендии губернаторов, стипендии благотворительных фондов, премии за научные работы, литературные, художественные, краеведческие конкурсы, конкурсы сочинений и многое другое. Как школьнику конвертировать знания в деньги? Семь подсказок от "РГ".

1. С этого года талантливым ученикам, проявившим себя в математике, информатике, цифровых технологиях будут выплачивать гранты по 125 тысяч рублей.

Постановление правительства об этом подписано. Учитываться будут награды (дипломы, свидетельства победителей и призеров) не только за высокие знания, но и за вклад в пропаганду научных знаний. Главное, чтобы претенденты были не старше 18 лет и учились в школе. Заявление подавать придется самому через портал госуслуг, плюс придется приложить сканы нужных бумаг. Что важно, получать гранты можно не один раз и тратить деньги разрешается по своему усмотрению без всяких отчетов - хоть на книги, хоть на кино.

2. Победители международных олимпиад независимо от места проживания и расположения школы теперь получают очень солидную премию президента РФ: за золотую медаль - один миллион рублей, за серебряную - 500 тысяч, за бронзовую - 400 тысяч. Премия целевая, и просто так на кино, кофе и пирожки ее не потратишь. Средства можно использовать на учебу, отдых, оздоровление, медуслуги, участие в интеллектуальных конкурсах.

3. Практически во всех регионах есть так называемые губернаторские стипендии. Чаще всего они выплачиваются за победы и высокие баллы на Всероссийской олимпиаде школьников. Суммы везде разные. Информацию надо искать на региональных сайтах местной власти. Самое большое вознаграждение, пожалуй, в Москве. За заключительный этап Всероса школьники получат от 300 до 500 тысяч рублей, призеры - от 150 тысяч до 300 тысяч, остальные члены сборной - по 100 тысяч. Например, на Ямале победители заключительного этапа Всероса получат по 300 тысяч рублей, призеры - 150 тысяч. В цене и региональный этап олимпиады - его ямальские победители получат по 30 тысяч рублей.

4. В списки получателей премий могут попасть не только участники крупных соревнований, научных конкурсов типа олимпиады Эйлера и Всероссийской олимпиады школьников, но и местных конкурсов. Например, областная олимпиада по духовному краеведению Подмосковья или областной конкурс "Юный архивист". В Московской области учитывается 105 состязаний, включая областные. Всего одноразовую стипендию в 2019 году получают две тысячи школьников области. Полные списки состязаний есть на официальных сайтах правительств и администраций регионов. Советуем внимательно их изучить. В числе прочих часто есть конкурсы на лучшее сочинение. За это также можно получить стипендию.

Полный список конкурсов и олимпиад, за которые награждают в Московской области.

5. Кроме именных губернаторских в регионах есть еще стипендии местных правительств. Например, в Магаданской области талантливые школьники могут рассчитывать на 2,5 тысячи рублей ежемесячно.

6. Школьники, в том числе и российские, могут получить гранты от разных международных организаций. От одной из них победителю обещана премия пять тысяч долларов и приглашение на серьезную научную конференцию. Что требуется? Проявить фантазию, продемонстрировать знания и представить модели орбитальных космических поселений. Еще один международный конкурс, на этот раз художественный, связан с сохранением коралловых рифов. Премия победителю - 500 долларов.

7. Премию можно получить за участие в литературных конкурсах. Одним из таких является российско-итальянский конкурс "Радуга". За победу в номинации "молодой писатель" можно выиграть пять тысяч евро, "молодой переводчик" - 2,5 тысячи евро. Правда, на эту премию могут претендовать только те, кому уже есть 18 лет. Почти на всех конкурсах победителям обещано бесплатное издание прозы или стихов.

Все текущие литературные конкурсы.