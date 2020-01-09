Какие станции метро откроют в Москве в 2020 году

Так, четыре станции будут построены на БКЛ - "Кунцевская", "Мневники", "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения". Две из них, "Улицу Народного Ополчения" и "Карамышевскую", откроют в 2020-м.

На северо-восточном участке БКЛ в этому году планируется открыть станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Также на 2020-й год запланировано открытие второго участка Некрасовской линии. Его длина составит 11,7 км. Здесь завершат строительство станций "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная".