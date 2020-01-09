Москва стала мировым лидером по числу автомобилей каршеринга

Москва выбилась в лидеры мирового рейтинга по размеру парка каршеринга. Автопарк арендных автомобилей российской столицы за год вырос практически в два раза. Сейчас в нем более 30 тысяч автомобилей. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Для поминутной аренды в российской столице доступны более 30 тысяч автомобилей. По этому показателю за год Москва обогнала Токио, где насчитывается чуть более 20 тысяч каршеринговых автомобилей. Как и годом ранее, в тройке лидеров по развитию каршеринга Пекин и Шанхай, но автопарки там пока не превышают 20 тысяч машин.

Лидером российского каршеринга является компания Яндекс.Драйв, на долю которой приходится более половины парка. Также в первую тройку входят компании "Делимобиль" и BelkaCar.

Выбор в пользу арендных машин москвичи делают в силу того, что покупка и содержание собственной машины обходится дороже, к тому же преобладающую часть времени личный транспорт стоит без движения. Ежедневно более 150 тысяч жителей и гостей столицы берут автомобили напрокат. Самыми популярными машинами в эконом сегменте каршеринга у москвичей являются Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid, Kia Rio.