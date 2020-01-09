Поезда МЦК перевезли 150 миллионов пассажиров в минувшем году

В 2019 году Московским центральным кольцом воспользовались 148 миллионов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

По данным пресс-службы, в минувшем году пассажиропоток на этом виде транспорта вырос на 14,5 процента по сравнению с 2018 годом. Всего с начала эксплуатации МЦК им воспользовались около 415 миллионов пассажиров.

Кстати, рекордное количество перевезенных пассажиров со дня его открытия (10 сентября 2016 года) было зафиксировано 25 декабря минувшего года, в этот день МЦК воспользовались 580 тысяч 112 человек.