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09.01.2020 14:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поезда МЦК перевезли 150 миллионов пассажиров в минувшем году

Текст: Ирина Огилько

В 2019 году Московским центральным кольцом воспользовались 148 миллионов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По данным пресс-службы, в минувшем году пассажиропоток на этом виде транспорта вырос на 14,5 процента по сравнению с 2018 годом. Всего с начала эксплуатации МЦК им воспользовались около 415 миллионов пассажиров.

Кстати, рекордное количество перевезенных пассажиров со дня его открытия (10 сентября 2016 года) было зафиксировано 25 декабря минувшего года, в этот день МЦК воспользовались 580 тысяч 112 человек.

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