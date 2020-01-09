Раскрыта цена самых дорогих авиабилетов из Москвы на Новый год

На прошедших новогодних праздниках самым дорогим бронированием стал перелет из столицы России в Пунта-Кану в Доминиканской республике, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой данные сервиса Aviasales.

Перелет в Пунта-Кану обошелся путешественникам в полтора миллиона рублей. На 300 тысяч дешевле стоили билеты на Бали. За миллион рублей жители столицы слетали в Майами, Бангкок и на Пхукет. 960 и 900 тысяч рублей москвичи отдали за билеты в Буэнос-Айрес и на Мальдивы. Поездка в Мехико обошлась в 816 тысяч рублей. Замыкает топ также перелет на Мальдивы стоимостью 800 тысяч рублей.

Большая часть дорогих авиабилетов была куплена именно из Москвы, однако первое место рейтинга досталось Санкт-Петербургу - жители Северной столицы приобрели билеты на Пхукет за два миллиона рублей. По данным сервиса Aviasales, в последний момент авиабилеты покупают больше половины жителей России, максимум за неделю до вылета.