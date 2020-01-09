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09.01.2020 15:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики пообещали лужи в Москве на Старый Новый год

Текст: Сергей Жуков
Фото: Корольков Александр/РГ Фото: Корольков Александр/РГ
Фото: Корольков Александр/РГ

Суровых морозов в российской столице пока ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха до 14 января будет выше нормы на 8-9 градусов. А в Старый Новый год москвичам и вовсе придется ходить по лужам.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда

Как сообщает портал "Метеоновости", в ближайшие выходные столичный регион окажется во власти нового циклона. По прогнозам, 11 января пройдет снег. В Москве столбики термометров покажут до минус трех градусов, а в области - до минус пяти. Ночью 12 января слабый морозец сохранится, но уже днем снова вернется оттепель.

Снега на улицах Москвы сейчас почти в четыре раза меньше нормы. По словам синоптиков, малоснежные и теплые зимы в Средней полосе страны бывали и раньше. На Руси их называли "сиротскими" или куцыми.

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