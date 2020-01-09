Синоптики пообещали лужи в Москве на Старый Новый год

Суровых морозов в российской столице пока ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха до 14 января будет выше нормы на 8-9 градусов. А в Старый Новый год москвичам и вовсе придется ходить по лужам.

Как сообщает портал "Метеоновости", в ближайшие выходные столичный регион окажется во власти нового циклона. По прогнозам, 11 января пройдет снег. В Москве столбики термометров покажут до минус трех градусов, а в области - до минус пяти. Ночью 12 января слабый морозец сохранится, но уже днем снова вернется оттепель.

Снега на улицах Москвы сейчас почти в четыре раза меньше нормы. По словам синоптиков, малоснежные и теплые зимы в Средней полосе страны бывали и раньше. На Руси их называли "сиротскими" или куцыми.