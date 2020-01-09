Спасатели вытащили из грузовика пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе

На юге столицы в аварии пострадал водитель грузовика. Помощь ему оказывали спасатели Московского авиационного центра. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности.

ДТП с участием нескольких автомобилей и грузовика произошло в четверг около двух часов дня на пересечении Варшавского шоссе и Старокачаловской улицы. Один человек оказался заблокирован в КамАЗе.

Дежурная бригада спасателей Московского авиационного центра помогла пострадавшему покинуть автомобиль, оказала ему первую помощь и передала бригаде скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины произошедшего. Движение транспорта в сторону области затруднено.