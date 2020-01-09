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09.01.2020 22:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сортируй и экономь

В Подмосковье снизят тарифы на вывоз раздельного мусора
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 2(8056)
Подмосковье может стать первым регионом страны, где будет введен дифференцированный тариф на вывоз мусора. Жителям, которые сортируют свои отходы, эта коммунальная услуга станет обходиться дешевле.

Вопрос о том, что нужно стимулировать население к раздельному сбору мусора рублем, на федеральном уровне поднимался неоднократно. Согласитесь, несправедливо, когда один человек делит отходы на вторсырье и непригодную к переработке массу, а другой бросает все в одно ведро, платят же за вывоз оба одинаково. Вопрос только в том, как это сделать, особенно если речь идет о многоквартирных домах? Обсуждались разные способы, в том числе и оснащение мусорных контейнеров специальными датчиками, способными фиксировать рассортированный мусор.

Тарифы будут снижать за счет операторов, но и они уверены - стимулирующие механизмы нужны

Параллельно над идеей дифференциации думали и в Подмосковье, где мусорная реформа началась раньше и идет активнее, чем в других регионах. Недавно о том, что кому-то вывоз отходов может обходиться дешевле, заявил зампред правительства области Евгений Хромушин. "Мы предоставим скидку тем, кто организует раздельный сбор отходов. Параметры еще обсуждаем", - сказал он на пресс-конференции. На многоквартирные дома и фантастические датчики область пока не замахивается - нововведения коснутся только ИЖС и СНТ, которые, по данным "РГ", получат за раздельный сбор 20-процентную скидку от тарифа. Кстати, тарифы на вывоз мусора в 2020 году решили не повышать, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку на жителей.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Москва перешла на раздельный сбор мусора

"Идея дифференцированных тарифов - правильная. Она будет стимулировать раздельный сбор и повышать качество сырья для вторичной переработки. Но важно, чтобы тариф был экономически справедливым и для населения, и для регионального оператора. Ведь мы также инвестируем в создание новой инфраструктуры обращения с отходами: от закупки контейнеров до строительства современных предприятий", - отмечает гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. Эта компания строит в Подмосковье современные мусоросортировочные комплексы и заводы по энергоутилизации отходов, а также является крупнейшим региональным мусорным оператором. Тарифная скидка жителям ИЖС будет предоставляться за счет операторов, тем не менее Шипелов уверен - стимулирующие механизмы нужны. Ведь у сортировочных комплексов тоже есть свой КПД: при раздельном сборе комплекс может отправить на переработку до 40% отходов, а при обычном - не более 10. И какой смысл вкладываться в строительство инфраструктуры, если она не будет работать на полную мощность?

А в принципе дифференцировать мусорный тариф нужно не только по раздельному сбору, но и еще по нескольким, более глубоким параметрам, уверен советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган. "Возьмем, к примеру, обычную деревню и закрытый коттеджный поселок. Это все ИЖС. Но у деревенских жителей мусора всегда будет меньше - что-то у них идет в печку, что-то - в компостную кучу. У разных категорий мусорообразователей и тарифы должны быть разными", - считает Коган. Но это - в перспективе, как и дифференцированные тарифы в многоквартирных домах.

В начале 2020 года федеральные власти должны озвучить поправки в мусорное законодательство, предусматривающие в том числе и стимулирующие меры. После этого о своих тарифных скидках объявит и Подмосковье.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область "Мусорная" реформа

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