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09.01.2020 18:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В тульском цирке родился тигролев Пряник

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле во время гастролей цирка "Корона" появился на свет редкий гибрид тигра и львицы. Это второй случай в России рождения тигрольва, сообщает ТАСС со ссылкой на дрессировщика Олега Плахтеева.

Фото: iStock
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Маленький тигролев родился 5 января, а 8 января его показали публике в ходе представления "Чудеса под Новый год". Малыша назвали Пряником в память о Туле.

Гибрид тигра-отца и мамы-львицы в природе не встречается, поскольку у них разные ареалы обитания. Как рассказал Олег Плахтеев, Пряник - второй ребенок тигра Раджи и львицы Сары. Первой была самочка, она родилась в 2016 году. А ранее в 1935 году тигролев жил в Московском зоопарке, куда его привезли из Германии. Как правило, повадки гибридных потомков мало чем отличаются от родительских. Но весят они меньше - около 150 килограммов.

Маленький Пряник, по словам дрессировщика, родился здоровым и чувствует себя хорошо. Он находится на искусственном вскармливании - у мамы пропало молоко. Да и живет в номере у дрессировщика. Малыш уверенно ползает и каждые два часа есть по 40-50 граммов специальной смеси. Гастроли в Тульском цирке завершатся 12 января, и Пряник уедет вместе с родителями.

Кстати, гибриды льва-самца и тигрицы называются лигры.

Общество Природа Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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