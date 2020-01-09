Выставка "Фамильные ценности" продлится в Музее Москвы до 15 марта

"Фамильные ценности", Музей Москвы, до 15 марта.

Она своими руками шила вот это платье, белое, прекрасное - платье невесты. С трепетом ждала утром его, чтоб ехать в ЗАГС. Но он не приехал, позвонил только утром следующего дня. Разговаривать она не захотела. Вышла замуж за другого, пошли дети, внуки. Встретила его уже старым, лысым… Оказалось, тогда, много лет назад, он вступился перед хулиганами за девушек, подрался, ночь просидел в милиции.

Рядом с ненадетым платьем - шапка с неиспользованной заначкой с деньгами из 50-х, настенные часы, вставшие в тот момент, когда муж ушел из дома…Это тоже "фамильные ценности": жизнь семьи - не только объятия и поцелуи, но и встречи, которые не состоялись, и - попытки все исправить.

Музей Москвы раз за разом предлагает своим посетителям не просто полюбоваться артефактами из прошлого (а они уникальны, потому что нередко отданы в музей самими москвичами и являются свидетелями их личной, непридуманной жизни, как то самое платье, принесенное на выставку гордой невестой), но увидеть, как прошлое отразилось в настоящем. Выставка "Фамильные ценности" - предложение подумать над тем, как и почему меняются семейные уклады и почему ценности вчерашнего дня не могут претендовать на место в дне сегодняшнем.

Сундук для приданого - важнейший экспонат раздела, посвященного подготовке к свадьбе. Приданое имело в XIX веке юридическое значение, защищало женщину в браке, после развода та могла забрать то, с чем переехала в новый дом. А что ж в "сундуке"? Вышитое 150 лет назад в Новодевичьем монастыре покрывало, ларец начала XX века, пасторальные фарфоровые статуэтки романтических пар, патефоны, мясорубки, кофемолки, пылесос "Ракета" 1963 года…

Экспозиция тут выстроена не хронологически, а тематически и от знакомства движется к свадьбе и детям, играет на воспоминаниях, ассоциациях, кураторы улавливают связи времен и находят для их обозначения точные сочетания. Рифмуя романтическую манерность конца XIX века (вот пригласительный билет на бал в Дворянском собрании, коробочка с игрой для дам и господ "Флирт цветов") со стилем советского благополучия. Когда в 60-70-х в наших ЗАГСах заиграл марш Мендельсона, а свадьбы превратились в спектакли с целым перечнем обрядов, ролей и декораций. На выставке, например, можно попробовать открыть дверь "Москвича-403" с кольцами и голубками на крыше.

От семьи, как малой церкви, через семью-ячейку с выбитыми в 30-50-х звеньями (вот лежащие одна рядом с другой справки - о сокращении из института - аресте - освобождении из шарашки - смерти на руках жены биолога Давида Новогрудского) к семье без официальных уз. Время подвело семью к многообразию форм и многоликости: на фотографиях Марии Ионовой-Грибиной в открытии выставки есть и семья с 10 приемными детьми, и семья, состоящая из мамы и дочки, и семья из двух сестер, и мужчина и женщина с двумя детьми, просто живущие вместе.

Людям хорошо друг с другом - вот сегодня главная фамильная ценность.