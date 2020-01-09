Жену Павла Погребняка выгнали из такси в Москве

Жену российского футболиста Павла Погребняка Марию выгнал из автомобиля таксист и выбросил на дорогу ее вещи. Об этом супруга нападающего написала в посте на своей страничке в Instagram.

Мария написала, что таксист сервиса "Яндекс.Такси" не доехал до ресторана, куда ее нужно было отвезти. Он также отказался объехать здание, а потом начал повышать голос и выгонять пассажирку из машины. Мария успела включить запись видео. В итоге, она осталась посреди дороги с вещами, которые таксист выкинул из автомобиля.

"Я написала в службу поддержки "Яндекс.Такси" и жду от них ответ, жду извинений и увольнения этого водителя, потому что если он со мной так поступил, то может поступить и с любым другим пассажиром", - написала супруга футболиста.

По ее словам, она была сильно оскорблена и удивлена таким поведением таксиста и "до сих пор в шоке".