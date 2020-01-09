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09.01.2020 17:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жену Павла Погребняка выгнали из такси в Москве

Текст: Иван Пышечкин

Жену российского футболиста Павла Погребняка Марию выгнал из автомобиля таксист и выбросил на дорогу ее вещи. Об этом супруга нападающего написала в посте на своей страничке в Instagram.

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Мария написала, что таксист сервиса "Яндекс.Такси" не доехал до ресторана, куда ее нужно было отвезти. Он также отказался объехать здание, а потом начал повышать голос и выгонять пассажирку из машины. Мария успела включить запись видео. В итоге, она осталась посреди дороги с вещами, которые таксист выкинул из автомобиля.

"Я написала в службу поддержки "Яндекс.Такси" и жду от них ответ, жду извинений и увольнения этого водителя, потому что если он со мной так поступил, то может поступить и с любым другим пассажиром", - написала супруга футболиста.

По ее словам, она была сильно оскорблена и удивлена таким поведением таксиста и "до сих пор в шоке".

Происшествия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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