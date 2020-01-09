Чукотский оленевод 16 дней прожил в тундре без еды

С декабря прошлого года поисковая группа не могла обнаружить бригадира оленеводческой бригады "Пионер", пропавшего на Чукотке. Мужчина выехал на снегоходе в село Рыркайпий и перестал выходить на связь.

Его обнаружили в 200 километрах от населенного пункта, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства Чукотки. 16 дней оленевод жил в тундре без еды. Спастись ему удалось благодаря тому, что он топил рыбацкий балок, где укрылся.

Мужчина сильно исхудал, но в целом чувствует себя нормально. По предварительной информации, медицинская помощь ему не требуется. Однако врачи все равно осмотрят его после того, как он прибудет в село.