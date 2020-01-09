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09.01.2020 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Чукотский оленевод 16 дней прожил в тундре без еды

Текст: Дина Непомнящая

С декабря прошлого года поисковая группа не могла обнаружить бригадира оленеводческой бригады "Пионер", пропавшего на Чукотке. Мужчина выехал на снегоходе в село Рыркайпий и перестал выходить на связь.

Фото: AFP/ Vano Shlamov
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Его обнаружили в 200 километрах от населенного пункта, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства Чукотки. 16 дней оленевод жил в тундре без еды. Спастись ему удалось благодаря тому, что он топил рыбацкий балок, где укрылся.

Мужчина сильно исхудал, но в целом чувствует себя нормально. По предварительной информации, медицинская помощь ему не требуется. Однако врачи все равно осмотрят его после того, как он прибудет в село.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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