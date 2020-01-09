Корейская авиакомпания Air Seoul начнет летать во Владивосток

Южнокорейская авиакомпания лоукостер Air Seoul намерена расширять географию полетов. Как говорится в заявлении, распространенном на веб-сайте компании, среди новых маршрутов, которые запланированы к открытию в 2020 году, значится в том числе и рейс во Владивосток из международного аэропорта Инчхона. Кроме того, лайнеры авиакомпании начнут также летать из Инчхона и Сеула в города Тайваня, Китая и Вьетнама.

Как отметили в компании, они намерены сохранить статус лоукостера, но при этом будут улучшать условия для перелета. В самолетах планируется ввести бесплатный сервис просмотра фильмов, увеличить пространство между сидениями, а также закупить новые самолеты.

"Разразившиеся в 2019 году различные дипломатические конфликты серьезно сказались на наших показателях, - признал президент Air Seoul Чо Гю Ён, имея в виду в первую очередь южнокорейско-японский торговый спор, который привел в том числе и к бойкоту корейцами путешествий в Японию. - Однако в какой-то степени это помогло нам: мы быстрее, чем планировали, провели смену географии полетов, диверсифицировав направления", - сказал Чо, выразив уверенность, что в новом году ситуация будет лучше.

Напомним, что южнокорейский лоукостер Air Seoul является дочерней компанией второго крупнейшего перевозчика авиакомпании Кореи Asiana Airlines. Air Seoul начал полеты в 2016 году, флот насчитывает семь лайнеров, которые в настоящий момент совершают рейсы по 19 направлениям: в Японию, Вьетнам, Малайзию, Камбоджу, Филиппины и на Гуам. В этом году будет открыт маршрут и во Владивосток. Этот город в последние годы пользуется большой популярностью среди корейских туристов. В качестве главных достоинств этого направления корейцы называют географическую близость к Корее, что позволяет всего лишь через два часа полета окунуться в атмосферу российской/европейской культуры. Кроме того, для корейцев цены на гостиницы во Владивостоке весьма умеренные. В настоящий момент количество рейсов из различных городов Южной Кореи во Владивосток приближается к полусотне.