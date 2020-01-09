Опубликован список банков, выдающих ипотеку под 2 процента

Расширен список банков, участвующих в программе "Дальневосточная ипотека".

Теперь их 14-ть, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Ипотеку под 2% уже выдают: Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк. До конца февраля в программу войдут также банк "ФК Открытие", КБ "Восточный", банк "Долинск", Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк.

В каждом из 11 регионов Дальневосточного округа представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. Официальным оператором программы выступает АО "ДОМ.РФ". Оно возмещает разницу между рыночной и льготной ставками банкам, выдавшим ипотеку. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке отвечает за организационную и информационную поддержку желающих воспользоваться программой льготного кредитования.

Дополнительную информацию по программе можно узнать по телефону горячей линии: 8 (800) 301-54-45. Звонок бесплатный.