У испанского туриста по дороге к Байкалу сломался велосипед

Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес был вынужден прервать свое путешествие к Байкалу из-за внезапной поломки велосипеда. Об этом иностранец сообщил на своем YouTube-канале.

Мужчина рассказал, что транспорт подвел его в Якутии. Туристу пришлось остановить фургон и попросить подбросить его в ближайший поселок Усть-Неру. Там он отремонтировал велосипед.

"Я продолжаю путь. Мне везет с погодой, были, конечно, и пятидесятиградусные морозы. Но сейчас потеплело - температура чуть ниже сорока градусов", - рассказал путешественник РИА Новости.

Напомним, что 27 декабря испанец выехал из Магадана в Иркутск. Проезжая каждый день по 40 километров, мужчина планировал к 20 марта добраться до Байкала. Но теперь в точку назначения он может прибыть позже.

Это уже вторая попытка велосипедиста преодолеть этот маршрут. Год назад он едва не замерз насмерть в 50-градусный мороз на трассе "Колыма". Его спасли три брата-ингуша и отвезли в Сусуман. В этот раз Хосе подготовился к поездке лучше. А мэр Магадана Юрий Гришан вручил ему письмо-сопровождение для глав городов и поселков, входящих в маршрут, с просьбой оказывать помощь иностранцу.