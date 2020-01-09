Новости

Мадуро объявил о желании провести учения по обороне городов 05:08
Новый вид коронавируса спровоцировал вспышку пневмонии в Китае 05:08
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном 04:52
В Бурятии нашли мертвой семью из трех человек 04:51
У испанского туриста по дороге к Байкалу сломался велосипед 04:42
Лесные пожары в Австралии уничтожили более миллиарда животных 04:40
В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП 04:20
Американский турист оказался заперт в багажнике автобуса в Израиле 04:09
Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво 04:02
В Приморье пойдут под суд грабители микрофинансовых компаний 03:45
Бывшего украинского замминистра заподозрили в крупной растрате 03:28
Елизавета II разочарована решением принца Гарри сложить с себя полномочия 03:22
Компания Boeing прокомментировала авиакатастрофу в Иране 03:00
Пожар в аэропорту Норвегии повредил сотни автомобилей 02:55
Следователи ООН заявили о непричастности хуситов к атакам на саудовские НПЗ 02:34
Американский генерал заявил о намерении Ирана убить военных США 02:30
Один человек убит в результате стрельбы в столице Канады 02:05
Конгрессмены проголосуют по ограничивающей полномочия Трампа резолюции 01:59
Клинцевич назвал провальными действия США против "Турецкого потока" 01:57
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян 01:30
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани 01:28
"Зеленая зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу 00:46
Кроос забил гол "Валенсии" прямым ударом с углового 00:35
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия 00:33
WADA отправит уведомление о споре с РУСАДА до конца недели 00:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 04:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У испанского туриста по дороге к Байкалу сломался велосипед

Текст: Дина Непомнящая

Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес был вынужден прервать свое путешествие к Байкалу из-за внезапной поломки велосипеда. Об этом иностранец сообщил на своем YouTube-канале.

Фото: iStock
Американский турист оказался заперт в багажнике автобуса в Израиле

Мужчина рассказал, что транспорт подвел его в Якутии. Туристу пришлось остановить фургон и попросить подбросить его в ближайший поселок Усть-Неру. Там он отремонтировал велосипед.

"Я продолжаю путь. Мне везет с погодой, были, конечно, и пятидесятиградусные морозы. Но сейчас потеплело - температура чуть ниже сорока градусов", - рассказал путешественник РИА Новости.

Напомним, что 27 декабря испанец выехал из Магадана в Иркутск. Проезжая каждый день по 40 километров, мужчина планировал к 20 марта добраться до Байкала. Но теперь в точку назначения он может прибыть позже.

Это уже вторая попытка велосипедиста преодолеть этот маршрут. Год назад он едва не замерз насмерть в 50-градусный мороз на трассе "Колыма". Его спасли три брата-ингуша и отвезли в Сусуман. В этот раз Хосе подготовился к поездке лучше. А мэр Магадана Юрий Гришан вручил ему письмо-сопровождение для глав городов и поселков, входящих в маршрут, с просьбой оказывать помощь иностранцу.

Общество Ежедневник Стиль жизни Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Магаданская область Магадан ДФО Якутия СФО Иркутская область Иркутск

Главное сегодня

Крушение украинского Boeing в Иране
США выводят войска из Сирии и передислоцируют их в Ирак
В Совфеде оценили заявление о зависимости внешней политики Латвии от США
Иран не будет передавать "черные ящики" производителю самолета в США
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США