Устроивший расстрел в части Забайкалья срочник раскаялся в содеянном

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший 25 октября расстрел сослуживцев в воинской части Забайкалья, написал письмо, где попросил прощения у семей погибших и выразил им соболезнования.

Копию текста отец молодого человека передал ТАСС. Он пишет, что жалеет о своем поступке и только теперь начал осознавать, сколько горя принес людям, но он не мог терпеть издевательств и не сумел сдержаться.

"Я сам не понимаю, в какой момент сорвался и пошел на крайний шаг", - пишет Шамсутдинов.

Парень осознал, что сломал жизнь и себе. В письме он также признается, что раньше хотел связать свое будущее с армией.

Напомним, срочник открыл стрельбу, когда находился в карауле. Погибли два офицера и шестеро солдат, еще два человека были тяжело ранены.