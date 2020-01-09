В Бурятии нашли мертвой семью из трех человек

Уголовное дело по факту убийства двух человек возбуждено следственным управлением СК Бурятии. Жертвами стали мать и дочь.

6 января житель села Итанца Прибайкальского района республики обратил внимание на то, что сосед уже несколько дней не топит печь. Забеспокоившись, решил проверить, в чем дело, но дверь дома никто не открыл, хотя она была заперта изнутри. Тогда мужчина вырвал засов и обнаружил в помещении тела 28-летнего хозяина дома, его 37-летней сожительницы и ее восьмилетней дочери.

Прибывшие на место следователи составили предварительную версию произошедшего. Трагедия, по их данным, произошла 4 января. Пара поссорилась, из-за чего мужчина кухонными ножами убил гражданскую жену и девочку. Позже покончил с собой.

Известно, что жить вместе они начали в начале декабря. У женщины есть также несовершеннолетний сын, который незадолго до происшествия уехал в гости к родному отцу.

"Назначены необходимые судебно-медицинские, молекулярные и криминалистические экспертизы. Ведутся допросы односельчан и родственников покойных", - сообщает пресс-служба следкома.