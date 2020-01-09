Новости

В ДФО выпущенные на волю косатки подались на юг, белухи - на север 06:25
На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране 06:15
В Хабаровске два самолета получили имена погибших пилотов 06:14
В Хабаровском крае "заминировали" судостроительный завод 06:12
СМИ назвали техническую неисправность причиной крушения самолета МАУ 05:38
Военные РФ договорились об открытии пункта пропуска в Дейр-Эз-Зоре 05:37
Жителя Якутии арестовали за сексуальные действия в отношении дочерей 05:21
Мадуро объявил о желании провести учения по обороне городов 05:08
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае 05:08
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном 04:52
В Бурятии нашли мертвой семью из трех человек 04:51
У испанского туриста по дороге к Байкалу сломался велосипед 04:42
Лесные пожары в Австралии уничтожили более миллиарда животных 04:40
В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП 04:20
Американский турист оказался заперт в багажнике автобуса в Израиле 04:09
Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво 04:02
В Приморье пойдут под суд грабители микрофинансовых компаний 03:45
Бывшего украинского замминистра заподозрили в крупной растрате 03:28
Елизавета II разочарована решением принца Гарри сложить с себя полномочия 03:22
Компания Boeing прокомментировала авиакатастрофу в Иране 03:00
Пожар в аэропорту Норвегии повредил сотни автомобилей 02:55
Следователи ООН заявили о непричастности хуситов к атакам на саудовские НПЗ 02:34
Американский генерал заявил о намерении Ирана убить военных США 02:30
Один человек убит в результате стрельбы в столице Канады 02:05
Конгрессмены проголосуют по ограничивающей полномочия Трампа резолюции 01:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 06:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровске два самолета получили имена погибших пилотов

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Александр Филимоненко/РГ Фото: Александр Филимоненко/РГ
Фото: Александр Филимоненко/РГ

В хабаровском аэропорту Новый имени адмирала Невельского состоялась торжественная церемония присвоения почетных имен воздушным суднам краевой авиакомпании.

Два самолета "Хабаровских авиалиний" получили имена пилотов экипажа самолета L-410, который 15 ноября 2017 года рухнул близи села Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края.

Фото: Татьяна Сухановская/РГ
Архангельской гимназии присвоено имя Иосифа Бродского

Увековечить имена командира воздушного судна Игоря Шумакова и второго пилота Александра Зуева предложили их коллеги и родственники. Руководство авиакомпании эту инициативу поддержало.

- Ребята любили летать, хотели летать. Теперь самолеты носят их имена, а это значит, что экипаж останется в небе и будет продолжать свой полет, - сказал на церемонии брат командира воздушного судна Алексей Шумаков.

Торжественная церемония прошла в день 90-летия гражданской авиации Дальнего Востока. Именно 9 января 1930 года летчик Михаил Водопьянов и бортинженер Николай Аникин проложили новый воздушный маршрут "Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Оха - Александровск", названный позднее "Трассой героев".

Справка "РГ"

Расследование причин авиакатастрофы у села Нелькан было долгим и завершилось только в сентябре 2019 года.

Причиной трагедии стала техническая неисправность в работе правого двигателя. Вероятность возникновения в полете особой ситуации, когда винт самопроизвольно переходит в "бета-режим", специалисты назвали практически невозможной - она составляет 10 в минус 14 степени.

Пилоты разобрались в ситуации и пытались ее исправить вплоть до столкновения с землей. В катастрофе выжил только один пассажир - трехлетняя девочка.

Общество Утраты Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Авиакатастрофы

Главное сегодня

Крушение украинского Boeing в Иране
США выводят войска из Сирии и передислоцируют их в Ирак
В Совфеде оценили заявление о зависимости внешней политики Латвии от США
Иран не будет передавать "черные ящики" производителю самолета в США
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США