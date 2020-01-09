В Хабаровске два самолета получили имена погибших пилотов

В хабаровском аэропорту Новый имени адмирала Невельского состоялась торжественная церемония присвоения почетных имен воздушным суднам краевой авиакомпании.

Два самолета "Хабаровских авиалиний" получили имена пилотов экипажа самолета L-410, который 15 ноября 2017 года рухнул близи села Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края.

Увековечить имена командира воздушного судна Игоря Шумакова и второго пилота Александра Зуева предложили их коллеги и родственники. Руководство авиакомпании эту инициативу поддержало.

- Ребята любили летать, хотели летать. Теперь самолеты носят их имена, а это значит, что экипаж останется в небе и будет продолжать свой полет, - сказал на церемонии брат командира воздушного судна Алексей Шумаков.

Торжественная церемония прошла в день 90-летия гражданской авиации Дальнего Востока. Именно 9 января 1930 года летчик Михаил Водопьянов и бортинженер Николай Аникин проложили новый воздушный маршрут "Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Оха - Александровск", названный позднее "Трассой героев".

Справка "РГ"

Расследование причин авиакатастрофы у села Нелькан было долгим и завершилось только в сентябре 2019 года.

Причиной трагедии стала техническая неисправность в работе правого двигателя. Вероятность возникновения в полете особой ситуации, когда винт самопроизвольно переходит в "бета-режим", специалисты назвали практически невозможной - она составляет 10 в минус 14 степени.

Пилоты разобрались в ситуации и пытались ее исправить вплоть до столкновения с землей. В катастрофе выжил только один пассажир - трехлетняя девочка.