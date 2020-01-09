В Хабаровском крае рассказали о семье, заморозившей ребенка на балконе

Семья семимесячного младенца, насмерть замерзшего на балконе в Хабаровском крае, не состояла на учете в органах профилактики.

Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко, мать является многодетной: погибший был ее четвертым малышом. Сейчас женщина находится под следствием, а трое детей - у родственников.

Напомним, мальчик скончался 5 января в Николаевске-на-Амуре. Мать вывезла младенца в коляске на балкон, где оставила на несколько часов. Температура воздуха в тот день опускалась до 20 градусов мороза.

В отношении женщины расследуется уголовное дело.