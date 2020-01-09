В Хабаровском крае "заминировали" судостроительный завод

С Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре эвакуировали 3,5 тысячи человек из-за сообщения о минировании.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, сообщение об угрозе, предположительно, поступило на электронную почту. К моменту приезда экстренных служб люди были выведены из здания.

Территорию завода обследуют специалисты.

Напомним, волна ложного "минирования" прокатилась по Дальнему Востоку в конце прошлого года. Тогда в городах округа людей эвакуировали из школ и детсадов, вокзалов, аэропортов, больниц.