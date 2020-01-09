Жителя Якутии арестовали за сексуальные действия в отношении дочерей

35-летний житель Нюрбинского района Якутии арестован по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних дочерей.

По данным следствия, 1 января 2020 года нетрезвый папа совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери. Девочка рассказала об этом матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

"В ходе проверки обстоятельств произошедшего следователь выявил еще один эпизод преступной деятельности подозреваемого. Девятилетняя сестра потерпевшей сообщила, что в период с июня по октябрь 2019 года аналогичные действия отец совершил и в отношении нее", - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Она отметила, что отец угрожал дочерям физической расправой, если они кому-нибудь об этом расскажут.

Мужчину сразу задержали. 8 января по решению суда его заключили под стражу.

Вину в совершенных преступлениях он не признал. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Девочки помещены в реабилитационное учреждение, где им оказывают психологическую помощь.