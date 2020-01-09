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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сила приложения

Как предпринимателям стать самозанятыми, разъяснила налоговая служба
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8056)
Федеральная налоговая служба (ФНС) дала важные разъяснения по специальному режиму для самозанятых. Они касаются индивидуальных предпринимателей, которые хотят поучаствовать в эксперименте и перейти на уплату налога на профессиональный доход.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самозанятыми считаются граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Плательщиками налога на профессиональный доход могут становиться не только обычные граждане, но и те, кто имеют статус индивидуальных предпринимателей.

С 1 января официально стать самозанятыми в рамках эксперимента могут жители 23 регионов страны

Применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельхозналог (ЕСХН) после регистрации в мобильном приложении в качестве самозанятых нужно официально уведомить налоговые органы о прекращении использования других режимов. Сделать это можно по месту жительства или ведения деятельности лично, по почте или в электронной форме, в течение месяца. Если это требование не выполнено, регистрация в качестве самозанятого аннулируется, поясняют в Федеральной налоговой службе.

Фото: Reuters
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Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), могут стать плательщиками налога на профессиональный доход только после окончания действия патента, либо после уведомления им налогового органа о прекращении такой деятельности.

Если индивидуальный предприниматель оказывает услуги гражданам и платит налог по ставке 4% от дохода, смысл регистрироваться в качестве самозанятого есть, комментирует Павел Орловский, эксперт "СКБ "Контур". Если же он работает с компаниями, ответ не так однозначен. С одной стороны, плюс в том, что уплата налога на профессиональный доход не подразумевает отчетности и необходимости покупать онлайн-кассу. С другой - ставка налога при работе с компаниями будет равна 6%. Столько же платят сейчас ИП на "упрощенке" с объектом налогообложения "Доходы". Но у них страховые взносы идут в уменьшение налоговой базы для этих 6 процентов и направляются для формирования пенсии. То есть учитываются для стажа и баллов. А у самозанятых, работающих с компаниями, из тех же 6% на пенсию не будет отчисляться ничего (в налоговые ставки для самозанятых включены взносы на обязательное медицинское страхование, отчисления в ПФР добровольны).

Возможность легализоваться и платить налоги по сниженной ставке без всякой отчетности с помощью мобильного приложения с 1 января появилась у жителей еще 19 регионов. К списку добавились Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкортостан.

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