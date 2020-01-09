Жительница Нижегородской области погибла после катания на тюбинге

Следователем Павловского МСО СУ СК по Нижегородской области проводится проверка по факту гибели 26-летней местной жительницы. Она получила травмы, катаясь на тюбинге, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 1 января: молодая женщина в компании друзей каталась неподалеку от города Павлово в одном из оврагов. Место не было оборудования для подобных развлечений. При спуске она выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако спасти врачам ее не удалось. 5 января она скончалась.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.