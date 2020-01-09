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09.01.2020 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии три человека погибли из-за неисправного дымохода

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Белорецке проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме тел трех человек. Об этом сообщили в региональном следкоме.

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По данным ведомства, погибшие - 42-летний и 45-летний мужчины, а также 35-летняя женщина. Их тела нашли 6 января. У всех троих признаки отравления угарным газом. По предварительной версии, угарный газ скопился в доме из-за неисправного дымохода газовой колонки.

Следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники СК, полицейские, работники МЧС и аварийно-газовой службы, осмотрела место происшествия, сейчас идет опрос очевидцев и близких погибших. Эксперты исследуют отопительное оборудование на исправность.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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