В Башкирии три человека погибли из-за неисправного дымохода

В Белорецке проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме тел трех человек. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным ведомства, погибшие - 42-летний и 45-летний мужчины, а также 35-летняя женщина. Их тела нашли 6 января. У всех троих признаки отравления угарным газом. По предварительной версии, угарный газ скопился в доме из-за неисправного дымохода газовой колонки.

Следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники СК, полицейские, работники МЧС и аварийно-газовой службы, осмотрела место происшествия, сейчас идет опрос очевидцев и близких погибших. Эксперты исследуют отопительное оборудование на исправность.