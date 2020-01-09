В Нижегородской области женщина погибла при попытке сфотографироваться

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 37-летней женщины на территории турбазы в Выксунском районе. По предварительной информации, она пыталась сфотографироваться и упала с высоты, сообщает СУ СК по региону.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла вечером 3 января. Женщина подошла с деревянному ограждению, облокотилась на него, чтобы сделать фотографии. Но упала вместе со сломавшимися перилами с высоты 2,5 метра. От полученных травм она погибла на месте.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, допустившим гибель женщины.